“El problema se origina en 2014, cuando la gestión Bahillo licitó una obra para la Toma de Agua Cruda de Obras Sanitarias, siendo titular del área Dardo Aguilar, quien a su vez dependía de Federico Villanueva, como secretario de Obras Públicas. En realidad, la obra nunca fue concluida, presentó varias falencias, jamás se le firmó la recepción, pero no se exigió su finalización, y la gestión Piaggio, en conocimiento de todo ello, tampoco intimó a la empresa con las consecuencias que estamos viviendo. Justamente, si esa obra no estuviera mal hecha e inconclusa nunca se hubiera generado el corte de agua en la ciudad”, explicaron Echandi, Leissa y Olano.

"El origen de los males"

En 2014 se realizó la Licitación Pública N°5 para “la contratación de mano de obra, montaje y provisión de cañería de acero y accesorios del nuevo colector de bombas en toma de agua”, resultando ganador la Empresa EJECUTORA DE OBRAS SRL (con domicilio en Pueblo General Belgrano) por una suma de $ 1.359.741,61 (aproximadamente 170 mil dólares de entonces).

Según denuncia la oposición, el contrato se firmó el 20 de mayo de 2014 y las tareas debieron estar finalizadas en noviembre del mismo año, pero según surge de un informe interno firmado por cuatro profesionales de Obras Sanitarias (que data de principios de 2016) y entregada al entonces director del área (que continúa en el cargo), Iván Mataitis, las obras nunca fueron terminadas y no se realizaron según los pliegos. Esas graves falencias nunca fueron denunciadas por la gestión Piaggio y hoy los vecinos son rehenes de esa acción. Como será el error que, hace unos días, siete años después de haberse ‘concluido’ la obra, la empresa habría vuelto al lugar (la Toma de Agua) sin que se conociera información oficial al respecto.

Los ediles aseguraron que "el informe sobre la obra expresa las serias deficiencias observadas y ante lo que la gestión Piaggio hizo silencio de radio. Puntualmente se expresa en el punto 2 que 'la obra no se halla en las condiciones pautadas por el llamado, realizando modificaciones constructivas sustanciales sin que ello fuera traducido en propuestas de empresa y autorizaciones del comitente (Municipalidad de Gualeguaychú) que obren en el expediente. A la fecha lo realizado no fue concluido y por ende no se puede realizar la prueba hidráulica solicitada en la licitación, estando una serie de piezas diseminadas en el predio de la Toma de Agua Cruda', reza el documento".

Añadieron que "la obra no fue concluida, hecho que no evitó que fuera 'sobrecertificada', lo que significa que se le pagó a la empresa más dinero de lo efectivamente certificado (constatado). De hecho no se desembolsó la totalidad porque nunca fue terminada, en tanto, los puntos 3 y 4 del informe técnico enumeran una serie de graves anomalías en el expediente, ya que las Actas de Inicio de Obra no fueron anexadas al mismo (no existen) y las de Recepción Provisoria no se condicen con la obra. Asimismo, se denuncia que no existe enlace con la cañería existente para realizar la prueba hidráulica final”.

Además, expresan que los profesionales exponen que “la modificación de obra realizada, sobre todo su ejecución sobre nivel de piso natural, significa una pérdida de carga y su correspondiente incremento energético para compensarla, que aumentará notablemente los gastos de energía de la Municipalidad. Y aquí resulta importante detenerse porque por un lado venden la idea de que les interesa el ahorro energético y por otro lado condenan a la comuna a consumir y pagar mucho más por una maniobra hasta ahora no esclarecida. Por su parte, el punto final es aún más categórico: El certificado final se gestionó sin que la obra respondiera al diseño original, sin que estuviera concluida, sin que se aportaran las partes faltantes y sin que se realizara la prueba hidráulica final”.

"Otra vez a las escondidas"

Una vez puesto en conocimiento de estas y otras muchas irregularidades, los concejales de Juntos por el Cambio aseguraron que quisieron hacerse del Pliego de la Licitación referida, la que "sistemáticamente les ha sido negada por director del área de Legal y Técnica, Martín Britos".

“Estamos ante una situación que podría estar emparentada con un acto de corrupción o ante un caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hablamos de una obra modificada unilateralmente por la empresa; que le provoca al Municipio un gasto extra de energía eléctrica que pagan todos los vecinos; que está mal hecha; no está terminada y siete años después no se ha iniciado una demanda judicial al respecto. Ante semejante panorama, la gestión de Piaggio una vez más esconde la información y no responde nada”, criticaron.

Los concejales Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Olano, analizan por estas horas recurrir a la Justicia, ya que entienden que “existen serias irregularidades que podrían involucrar a dos gestiones comunales y que de comprobarse fehacientemente han provocado serios perjuicios económicos a la comunidad, al tiempo que debería investigarse también porque no se actuó desde la Municipalidad ante una obra con semejante cantidad de observaciones, las que fueron realizadas y presentadas por ingenieros de la propia comuna. O sea, para que quede bien claro: el director de Obras Sanitarias del piaggismo, Iván Mataitis, solicitó un informe, lo realizaron, detallaron todos los errores y horrores que la obra presentaba, se lo presentaron y no hizo nada. Cada uno sacará sus propias conclusiones”, finalizaron.