Finalmente, por todos estos cambios en las manos y las interrupciones, se optó porque en avenida Del Valle, el pedacito que pasa en paralelo a plaza Colón, se deje de poder estacionar en 45 grados para pasar a estacionar en paralelo al cordón.

De esta manera, se consiguió que haya más espacio para que circulen los autos por esa zona que, por las últimas disposiciones, ahora es de tránsito obligatorio para poder realizar de manera completa la vuelta al perro.

¿Pero cuál es el problema? Bueno, es sencillo: las líneas que indicaban que antes se debía estacionar en 45 grados siguen estando pintadas en el asfalto, y solamente un pequeño cartel a mitad de cuadra indica la nueva forma de estacionar.

Esto trae mucha confusión –las rayas en el asfalto son mucho más visibles que el cartelito– sobre todo con los turistas, que no conocen las últimas disposiciones. Y, por supuesto, cada uno que estaciona a la manera antigua casi siempre es multado por hacerlo de esta manera.

Sin embargo, un video difundido hace unos días en la red social Facebook mostró no sólo un auto mal estacionado y multado, sino que al mismo tiempo mostraba que un auto de la Municipalidad de Gualeguaychú también estaba estacionado en 45 grados, que está prohibido, pero a diferencia del coche particular, el vehículo municipal no había sido multado.

“Si vamos a ser justos, a este auto –por el municipal– también deberían multarlo. ¡De terror! Después queremos que venga turismo…”, se lamentó la persona que subió el video.