Denuncian que Patricia Bullrich violó el protocolo de teatros en la obra de Luis Brandoni

"Fui a verlo a Brandoni con quien no comparto nada, pero destaco su calidez actoral y si hace una obra, voy a verlo. Voy el sábado a la función de las nueve de la noche, me tocó la fila 2, butaca 8. Sanitizo mi lugar antes de sentarme, la empleada me dice que ya lo había hecho y le digo que es mi forma de cuidarme", comenzó su relato el abogado, en diálogo con el ciclo Duro de Callar, por Radio del Plata.

Una vez con la pieza en curso, D’Alessandro vio que hicieron levantar a dos mujeres de la fila 3 para ubicar a una pareja. "Los pusieron justo detrás mío, que es un lugar que no se debe utilizar, porque el aforo debe ser del 30%, el hombre se sienta atrás mío y la mujer al lado de él. Yo me puse incómodo, inquieto porque no me gustaba la situación y no podía decirlo", agregó D’Alessandro.

Fue entonces cuando el abogado llamó a la acomodadora, quien lo ignoró. "La acomodadora no me da bola y cuando veo que nadie reaccionaba, paro la obra. Discúlpenme, estaba incomodo, pido que saquen a esta persona de atrás y no la sacan. Brandoni corta la función, mira me doy vuelta y me doy cuenta que la mujer que estaba atrás mío era Patricia Bullrich, no la había visto antes. Brandoni se enoja y me dice que me devuelvan la plata, y yo digo que no", completó su relato el abogado.

“Yo jugué de visitante porque no sabía quién estaba, estaban (Hernán) Lombardi, (Fernando) Iglesias y el hombre que estaba detrás mío se corrió un banco y la mujer inmutable, pero mal ubicados, y para el costado de la fila 3 había lugar, se podrían haber movido 4 asientos mas", señaló. También estaban el diputado de UCR / PRO, Facundo Suárez Lastra, y el ex bailarín y militante de Juntos por el Cambio, Maximiliano Guerra, entre otros.

A pesar del mal momento, D’Alessandro decidió quedarse igual, aunque aseguró que no disfrutó la obra: "Al final me fui parando porque el protocolo dice que se sale por fila, me paro y ella le dice al hombre que estaba con ella ‘no te levantes Guillermo, que hay un protocolo a seguir’, entonces la situación fue incómoda, me avergonzó, quería disfrutar una obra".

"Que encima Brandoni me diga que si no me gustaba me daban la plata no me gustó, porque el aforo estaba. Yo me cuido y cuido a mis viejos, me aplicaron las dos vacunas y a mis viejos también, entonces respiré, sino no salgo ni a la puerta. Esto no lo digo con Patricia Bullrich, lo digo por cualquiera, porque en las filas había lugar para que no se molestara al resto”, afirmó el abogado.

Ante esta situación, el productor teatral Carlos Rottemberg salió a aclarar que en ningún momento hubo una violación del protocolo establecido para las obras de teatro. Cabe remarcar que, según establece el DNU presidencial y el decreto regulatorio de la Ciudad, cada teatro arma su propia distribución sobre la base de la cantidad de espectadores máxima disponible. “Si hay algo que cuidamos son los protocolos. Tenemos que saber dónde está sentada cada persona”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.