El padre de un niño relató el accidente que sufrió su hijo de 10 años el domingo por la tarde, quien resultó herido tras ser embestido por una motocicleta que circulaba a alta velocidad y cuyo conductor se dio a la fuga. Sucedió en Crespo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15 del domingo, cuando el niño se desplazaba en bicicleta junto a su primo por calle Los Constituyentes de barrio Azul, camino a la casa de un familiar.

El impacto se habría producido cuando una moto realizaba maniobras peligrosas y no advirtió que los menores estaban doblando en la esquina. “Fue un exceso de velocidad, venía haciendo maniobras y no alcanzó a frenar. Mi hijo lo vio, pero nunca imaginó que venía tan fuerte”, expresó.

El niño sufrió golpes y raspaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en las piernas, el rostro y la cabeza, por lo que debió ser asistido y sometido a estudios médicos para descartar lesiones de mayor gravedad. Vecinos de la zona acudieron rápidamente para auxiliarlo y dar aviso a la familia.

El padre señaló que, si bien el menor evoluciona favorablemente, la situación dejó una fuerte conmoción en toda la familia. “Gracias a Dios está con nosotros, pero es inevitable emocionarse porque se trata de lo más preciado que tenemos. Estas cosas te hacen pensar en lo que puede pasar por la imprudencia de otros”, manifestó.

Asimismo, pidió mayor responsabilidad a quienes conducen motocicletas y realizan maniobras riesgosas en la vía pública. “No es sólo la vida de ustedes, también está la de los demás. Si no valoran la propia, valoren la del otro”, sostuvo.

La familia indicó que las autoridades iniciaron actuaciones para tratar de identificar al motociclista, y solicitaron la colaboración de vecinos que puedan aportar datos o registros que ayuden a esclarecer el hecho, publicó SOl Noticias.