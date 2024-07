La presencia de objetos voladores no identificados ya no es algo irreal como se pensó durante mucho tiempo y diferentes videos, en diversos lugares del mundo, lo confirman.

En este caso, una joven vecina de Río Gallegos logró filmar lo que pareciera ser un OVNI. O al menos tiene toda la apariencia y claramente no es un avión ni un helicóptero.

La vecina, Daniela, contó que "estaba por la plaza de calle Cepeda, y vio lo que para ella era "un lucero", pero que de repente vio que bajó como "en caída" libre.

¿Un OVNI en Río Gallegos?

"Me llamó la atención, me voy derecho hacia la ría, no habían otros autos y de repente eso largó una luz roja hacia abajo", relató.

Luego agregó: "La cosa esa se me empezó a acercar. Me estacioné y bajé a grabar. La luz esa se dividió en dos y giraba con luces alrededor, empezaron a andar una al lado de la otra, después desaparecen las dos cosas esas de la nada", indicó.

Lo cierto es que los videos de la vecina son reales y allí se ve con bastante detalle lo que parece ser un OVNI.

A continuación, mirá el resúmen de varios videos que ella realizó.