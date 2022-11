Una grave y horrorosa situación alarma a un barrio en Concordia. Vecinas del Barrio La Bianca denuncian a un vecino por secuestrar a los perros, drogarlos y abusarlos. Aseguran que muchas familias han notado de estas situaciones de zoofilia y maltrato animal y que han visto salir a sus mascotas de su casa.

"Sabemos de lo que pasa pero no se puede hacer nada porque no tenemos fotos, no hay videos que lo involucre. En este último caso de mi perra, ella venía de otro lado y eso distorsiona un poco la situación. Lo de ella fue muy grave, porque llegó a tener cortes. Prácticamente se la cortó, se la drogó y se tuvo que intervenir con la veterinaria policial para salvar al animal", expresó a Canal Nueve Litoral una de las vecinas.

Según explicó, primeramente se quiso hacer la denuncia correspondiente en la Comisaría Sexta, pero cuestionó que por desconocimiento no se la quisieron tomar. Al otro día, dijo que debió ir a la Comisaría Quinta de Concordia donde sí la pudo radicar e intervino la Policía Veterinaria.

"He tenido vecinos que han visto salir a sus mascotas de ahí. No tenés fotos, videos o algo que demuestre concretamente que el animal salió de ahí", lamentó.

Respecto de este vecino, cuya identidad no fue revelada, indicó que "supuestamente ha sido expulsado de otra zona". "Ese hombre fue corrido de su casa por cuestiones de violencia hacia una criatura. No le toman importancia ahora porque son animales, pero le puede pasar a una criatura", alertó.