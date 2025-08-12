Una mujer denunció que su hija habría sido abusada sexualmente de manera ininterrumpida desde sus 9 a los 15 años por su abuelo paterno y un tío de 17 años. Ambos están detenidos, aún así el miedo de la mamá de la víctima es que mediante algún artilugio legal consigan la libertad.

“No quiero que los larguen, quiero que paguen por lo que hicieron, además por el miedo que representan para otras chiquitas”, reclamó Aldana, la mamá de la menor que habría sido abusada.

Los presuntos abusos que se habrían perpetrado durante años fueron denunciados el pasado 28 de marzo en la comisaría quinta luego que la mujer recibiera un llamado telefónico de su hija mediante el que le comunicaba “que no podía vivir más” en las condiciones en las que lo hacía.

“El 23 de marzo me llamó diciéndome que no podía mas. Que recibía mucho maltrato, que le tiraban agua caliente, la violaban y la querían prostituir”, detalló.

La víctima, que ahora tiene 15 años, fue separada de su progenitora cuando tenía ocho años por decisión de la Justicia, luego que la escuela había denunciado que la menor asistió golpeada. Por este motivo, fue retirada de su casa y fue puesta en manos de una familia de guarda que cuidó de ella hasta sus nueve años cuando el juez le dio la tutela de la menor a su abuelo paterno.

"Ellos no me dejaban acercarme porque supuestamente yo la hostigaba”, relató Aldana. Es por ello que desde los nueve a los 15 años vivió con la familia de su abuelo paterno en una vivienda en la que habrían ocurrido los presuntos abusos sexuales y maltratos físicos.

“Todo el grupo familiar la maltrataba. El abuelo además de violarla, decía que la quería prostituir con los vecinos”, denunció la mamá de la menor.

Una vez que recibió el llamado de su hija, Aldana se dirigió al juzgado para pedir ayuda. “Ahí me decían que la causa estaba cerrada desde el 2021, entonces fui a la comisaría durante tres días, para saber si tenía perimetral con ellos y poder ir a retirarla”, contó la denunciante.

Al advertir que no tenía una perimetral, fue a retirar a su hija y la llevó a la casa de su hermana. Allí, en lo de su tía, la menor contó que habría sufrido abusos sexuales de parte de sus familiares.

“El tío de 17 años la estaba violando cuando lo descubrió la mamá de él y la amenazó para que no diga nada", denunció.

En tanto según la declaración de la propia víctima, el pasado 27 de marzo la habrían violado por última vez. “Los abusos eran constantes, todos los días, todas las noches", añadió.

La menor fue sometida a una pericia en la que el cuerpo médico indicó que tiene desgarros en sus zonas íntimas. Asimismo se encuentra con tratamiento psicológico y el martes comenzará la escuela.

Los acusados fueron detenidos, sin embargo Aldana teme que sean liberados. “Puede ser que salgan en libertad, porque el abuelo supuestamente está enfermo y le pueden dar la domiciliaria y yo no quiero que eso pase. Es un peligro para mi hija y el resto de las menores”, concluyó.