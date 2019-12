Denuncian a un entrerriano por golpear salvajemente a un perro y abandonarlo

La situación -tipificada como un delito penal- se suscitó en el Loteo Progreso Crespense, en las primeras horas de la mañana de este martes. El hecho motivó la pronta actuación policial y a través de las actuaciones instruidas, la Fiscalía en Turno ordenó las primeras diligencias. Sin embargo, el joven no fue detenido, sino identificado en la comisaría y puesto en libertad.

Una testigo presencial del episodio -cuya identidad el medio se reserva-, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, contó: "A eso de las 6:40, me desperté con los gritos de un perro y como pensé que era mío, me levanté enseguida. Por la ventana, vi que había dos perros abotonados y en eso salió el dueño de la perra y agarró una madera de tarima, gruesa, y le empezó a pegar en el lomo al perro, que evidentemente no era de él. Le pegó hasta que se soltó y aún así le siguió pegando con la madera hasta que literalmente 'le partió la madera en el lomo al perro' y cuando quiere salir corriendo el animal, agarró una pala y le siguió pegando, hasta que lo dejó desmayado".

En esta línea, agregó: "Yo empecé a gritar, porque pensé que lo había matado. Mi mamá se despertó con mis gritos y ahí ya el vecino de al lado también le reprochaba a los gritos que 'qué hacía' y otras cosas porque nos indignó. El chabón se dio vuelta y dijo 'el perro está en mi propiedad, yo hago lo que quiero'. Me largué a llorar y le dije a mi mamá que llame a la policía, porque era terrible lo que pasó. En eso vino el hermano, con una bolsa, porque pensaron que lo habían matado y lo querían tirar. En eso justo llegó la policía y les dije que revisen el baúl, porque seguro estaba y efectivamente lo había metido en el baúl del auto".

"Fue terrible ver eso. Gracias a Dios el perro está vivo, pero está todo lastimado, y cuando reaccionó se lo veía en estado de shock. Ya está siendo atendido por una veterinaria", dijo consternada la vecina. Se trataría de un perro mediano, mestizo, el cual "tiene dueña, una vecina que lo tiene bien atendido y que se le puede haber escapado porque se ve que estaba alzado. Pero nada justifica los golpes que le dio a ese animal. Me desesperé".

La mujer dio cuenta que pusieron en conocimiento al municipio de la situación y a las Protectoras Unidas de Crespo. "Es alguien que nos dijeron que ya tiene antecedentes de problemas con perros", acotó.

Por otra parte, supo FM Estación Plus Crespo, que el presunto agresor fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue correctamente identificado. El comisario Lisandro Reyes, indicó que se le dio intervención al médico veterinario municipal, cuyo informe se elevará a la justicia.

Por disposición de la Fiscalía en Turno, el demorado recuperó su libertad y quedó imputado, sujeto a las actuaciones iniciadas, enmarcadas en la Ley de Maltrato Animal. Asimismo, se aguarda el diagnóstico y evolución del perro.

Fuente: AHORA