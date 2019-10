Denuncian un grave caso de bullying en una escuela católica de Paraná

El video de la agresión, que ocurrió la semana pasada, comenzó a circular por las redes sociales y llegó hasta los padres del joven que fue golpeado por otros dos compañeros.

La madre del chico golpeado por sus compañeros contó que las agresiones se repiten contra sus dos hijos adolescentes. Además, dijo que "como pasó hace varios días, y todavía estamos esperando una respuesta de la institución, pero como no hicieron nada, decidimos hacerlo público. La escuela nunca dio una respuesta y es muy triste lo que está pasando. Mis hijos son buenos pibes", relató.

"Esto nos está matando, es muy triste para toda mi familia", sostuvo. Dijo que los hechos ocurrieron "el jueves 10 y viernes 11 de octubre". "Dejamos pasar unos días porque estábamos esperando la respuesta de la escuela, quedaron en que nos iban a llamar y no lo hicieron, por eso ayer fuimos y el rector y el secretario nos dijeron que no pueden hacer nada con estos chicos. Intentaron tapar todo. No lo podemos creer", sostuvo la mujer.

Dijo que como "en la escuela no hicieron nada, nosotros fuimos a Minoridad y ahí hicimos la denuncia". "Está todo en proceso. A mis dos chicos les constataron los golpes. Tenemos videos y capturas de pantalla de las burlas, del bullying hacia ellos, más que nada a uno que es estudioso", afirmó.

"ESTO NOS MATÓ"

"Esto nos mató porque nuestros hijos van a esa escuela desde salita de 4 años. Nos mató la respuesta de la escuela que no se hizo cargo, pasando cosas tan graves ahí adentro; la verdad que es muy triste, estamos mal en todas las formas: que no hagan nada, que estas cosas sigan, que se trate de tapar, porque terminamos de venir del Consejo y parece que nunca hicieron nada, ni enterados están", denunció la madre.

Y reafirmó: "Nos dijeron que de parte de la escuela no había nada, y que de Minoridad habían ido al Consejo, o sea que la escuela nunca se hizo cargo de nada".

La situación "es muy triste para toda mi familia, porque siempre tratamos de que ellos fueran respetuosos", sostuvo.

Los hijos de la mujer continúan yendo a la escuela por decisión de sus padres. "Con el papá tratamos de hablarlos mucho y que ellos sigan con su rutina de escuela, que no tengan tantos cambios", expresó.

LOS HECHOS

"Todo empezó con algo de una nena, habían puesto algo en Facebook y en Instagram, todo de palabra, y yo les dije: 'Ignoren todo esto', porque dentro de la escuela el valor del respeto es importante, es una escuela católica, ellos toman comunión y confirmación", introdujo la mujer.

"Se los habló y pensé que ahí se había cortado todo, pero el viernes habían preparado el video, porque como había uno filmando estaba todo preparado, y entonces lo tuve que retirar a mi hijo más chico. Y al más grande, cuando salió, lo esperaron, ya se habían ido a cambiar a la casa, lo siguieron hasta el barrio, que vivimos acá en El Morro, le pegaron y le quitaron la cartuchera, dijo.

Cuando eso sucedió, "di aviso enseguida porque tengo el número del rector de la escuela. Fuimos, esperábamos una respuesta ante algo tan grave y fue increíble la lavada de manos que se pegó. No lo podemos creer, que suceda esta burla adentro de una escuela católica. Por suerte mi hijo no tomó una mala determinación ante tanto que le hicieron. La verdad, es horrible", lamentó.

"Esperábamos que la escuela hiciera algo pero no fue así, por eso ahora estamos actuando de otra forma, incuso con abogados, pero no tendría que haber llegado a tanto", concluyó.