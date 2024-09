El Barrio 338 es uno de los más populares de Gualeguaychú, y lejos de la tranquilidad que supo tener de décadas anteriores, la inseguridad se sufre en las calles y en los pasillos internos.

Aunque este tipo de episodios no es ajeno en otras zonas de la ciudad, los vecinos decidieron poner una vez más sobre la mesa la problemática que atraviesan, sin resignarse a acostumbrarse a vivir a merced de los delincuentes.

En la semana, se manifestaron frente a la Comisaría Sexta y presentaron una nueva nota con el pedido de más patrulleros y que los efectivos caminen por los pasillos internos.

“Todos hemos sufrido hechos de inseguridad, yo lo padecí cuatro veces”, sostuvo Natalia Picullio, quien encabezó el reclamo y que recientemente sufrió el robo de la batería de su auto.

Recordemos que en abril ya habían presentado un duro comunicado, en el que consideraban: que “el barrio es zona liberada para los delincuentes” y denunciaban que “venden los objetos robados para comprar todo tipo de estupefacientes que se venden en las calles y pasillos del mismo barrio, a toda hora, a la vista de la gente”.

Ahora, volvieron a alzar la voz para manifestar que “en los últimos meses se ha agudizado, todos los días un hecho delictivo”.



Las cifras oficiales

Según las estadísticas de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, desde enero de este año hasta agosto, se han registrado 32 denuncias por delitos contra la propiedad en el Barrio 338, de los cuales 16, el 50%, ya fueron esclarecidos.

Por estos hechos, tres personas cumplen condenas firmes en la Unidad Penal Nº9 (por reiteración de delitos o delitos graves); dos están detenidas en la Jefatura Departamental que están en vías de ser condenados, y uno está prófugo con pedido de detención.

Acerca de estos números y de la problemática que atraviesa el barrio, el Jefe de la Policía Departamental Luis Báez detalló a Ahora ElDía que “dentro de los delitos contra la propiedad hay hurtos y robos simples, también algunos agravados por roturas de aberturas de las casas”.

Además, reveló que mantuvieron una reunión con los vecinos que reclamaron, a los cuales les mostraron estas estadísticas y les comentaron los recursos que tienen para combatir a los delincuentes.

“Estuvimos reunidos con estas personas, que no están dentro de la Comisión Vecinal del Barrio 338 no sé por qué motivo, pero la problemática que plantean es la misma que hablamos con la comisión siempre, no hay nada distinto”, contó el jefe de policía, que reconoció que “algo que nos preocupa es la audacia que tienen para meterse en las viviendas”.

Al respecto del abordaje de la situación, Báez comentó que “estuvimos reunidos con el Consejo de Seguridad y con la Secretaría de Seguridad de la intendencia y nos escuchamos entre todos, les contamos sobre las herramientas que tenemos para trabajar, las legales más que nada, y las posibilidades con las que cuenta la Jefatura en cuanto a policías y vehículos”.

En este aspecto, “se reforzará todo lo que se pueda en seguridad”, se comprometió Báez, y aclaró que “es un trabajo día a día, no hay otra solución más rápida en el corto plazo”.

Además, puntualizó que conversaron acerca de “las inquietudes acerca de las legislaciones vigentes, que por ahí son ciertas cuestiones procesales a modificar, que hay que hacerlo por la vía legal correspondiente, que ya hemos hecho algunos avances en el tiempo con legisladores”, adelantó.

Por otra parte, en cuanto al rol de la Municipalidad, planteó que “se habló del tema de la limpieza en algunos sectores del barrio, de la iluminación que ya está todo encaminado eso, y la sala de monitoreo que estaría avanzado eso también ya que es una zona que estaría abarcada por el monitoreo de control urbano, así que eso va a ser algo a rever en el corto plazo”, concluyó.