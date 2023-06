La empresaria remarcó que “lo que nos llama mucho la atención es que en ninguno de los casos, lo que se roban no son productos de primera necesidad. Hemos tenido casos en que se han robado bebidas alcohólicas, chocolates, artículos de perfumería y de belleza, de las marcas más caras, mientras que otros de los productos que esta gente elige para robar son salamines y quesos y también la carne que está envasada”.

Sobre el modus operandi de los ladrones, García explicó que “en estos tiempos de invierno, se esconden lo que roban dentro de las camperas y disimulan bastante. Es realmente muy grande la impotencia que se siente al sentir que están robando, nosotros trabajamos con personal de seguridad propio, que chequea las cámaras y cuando advierten que se están llevando algo, trata de pararlos en la salida. Ocurre que algunas veces esta gente reacciona mal y ocurre lo que pasó el domingo, que le quisieron pegar a nuestro empleado”.

“No llegamos a llamar a la Policía, porque quien lo detecta está en mesa de entradas, casi siempre solo. Se complica llamar a la Policía y que lleguen rápido, nos ha pasado que muchas veces son menores y en otros casos se escapan, salen corriendo cuando ven que los han detectado. No sabemos de qué forma actuar en estos casos, porque tampoco queremos exponer a nuestro personal que trabaja en mesa de entradas, que no está uniformado y no sabe actuar ante estos casos. Lo que hacen es tratar de impedir que se lleven los artículos, pero no todos los ladrones reaccionan de la misma forma”.