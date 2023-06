Se viven momentos de mucha tensión dentro del entorno de Leticia Brédice. Resulta que Susana, quien supo ser pareja de Franco Brédice, el papá de la actriz, durante 24 años, denunció que los sobrinos de la intérprete hicieron un boquete en su casa para robarle. “Cuando comencé la relación con él, era solo de amor. No quería nada de mi marido. Así que la casa que está, no es mía. Fue de mi marido. Eso no me pertenece a mí. Tampoco quiero nada de eso”, aclaró.

La mamá de Francesca, fruto de su relación con Franco, dialogó con A la tarde (América) y denunció que los hijos de Marisa Brédice -hermana mayor de Leticia- se metieron en su casa y robaron algunas de las pertenencias que eran del padre de la actriz. Cabe remarcar que Franco murió hace dos semanas y que Susana fue su segunda y última mujer. “La denuncia de Susana es contra Leticia y sus hermanas, y también contra sus sobrinos", detalló Diego Esteves.

El periodista explicó que la mujer los acusa, entre otras cosas, de ocupas, "de haber robado lo poco que dejó Franco Brédice, de haber hecho un boquete, literal, en una pared para llevarse cosas a espaldas de Susana”. El panelista explicó que como Susana tuvo a Francesca, de sólo 9 años, con Franco, le corresponde vivir junto a ella en la casa que dejó el padre de la actriz antes de fallecer. “Tu hija es menor y vos tenés que vivir en esa casa”, insistió.

Además, remarcó que, siempre según el testimonio de la mujer, el resto de los hijos de Brédice “ningunea” a la media hermana de Leticia. “Susana dice que la situación en el velorio fue de una fractura total, que las ignoraban y ellas se sienten desamparadas porque el sostén de hogar, que era Franco Brédice, no está más. No tienen la ayuda de nadie”, completó.

En su descargo dentro del programa, Susana afirmó que, por lógica, Francesca "es la hija propia de mi marido y a ella sí le corresponde” parte de la casa. Según explicó, Franco discutió con los nietos que viven abajo y se mudó, junto a Susana y a Francesca, hace un año y medio. Pero para evitar que nadie le usurpe su hogar, lo alquiló. "Con ese alquiler pagamos el lugar donde vivo yo”, detalló la viuda.

Al ser consultada sobre el conflicto que tuvo Franco con sus nietos, Susana se explayó un poco más y denunció: “Empezaron con que nos tiraban tierra, cosas, hasta que un día uno de ellos nos entró a robar. Hizo un boquete en la pared, no estábamos nosotros en ese momento. Primero nos rompen un ventanal de la habitación y después nos entran a robar, Yo lo he denunciado por violencia de género también. Por eso nos fuimos”.

En ese sentido, dijo que uno de los sobrinos tiene 40 años y el otro 37. “En definitiva no sé bien qué fue, si fue un tema de drogas, de celos, no sé. Te soy sincera, no sé”, dijo Susana, y agregó que cuando se fue, la amenazaron: “Amenaza de muerte. Por eso nos fuimos. Por eso mi marido estaba muy dolido con ellas. Y bueno, nunca él hubiese esperado que un nieto de él le hubiese hecho eso, a pesar de que él los salvó, los trajo de Brasil, les dio de comer tanto tiempo…”.

Por último, el cronista le preguntó si la “mala sangre” que se hizo Franco por este conflicto familiar le influyó en el infarto que terminó con su vida y Susana no lo dudó: “Pienso que un poco sí”. Minutos después, la panelista Claudia Medic reveló que habló con Leticia y expuso su descargo. “Mi papá es enorme, es inmenso. En mi corazón no hay crítica. Tan solo pido respeto por un italiano que a sus diez años tomó un barco y vino a la Argentina con diez hermanos”, concluyó la actriz.

Antes de fallecer, Franco le había concedido una entrevista a AM 1300 La Salada, donde habló del vínculo que tenía con Leticia. “Nos vemos poco porque ella es una persona como hija divina, pero es una persona que siempre está enganchada en algo. A mi me encanta que vengan el domingo a comer, le digo, ´Leti, ¿venís? y me dice ‘sí papá’ pero después llega el domingo, la llamo y me dice ´ay, justo vino no sé quién... a la tarde paso. Ella es, lo digo cariñosamente, despelotada. Por eso no estoy enojado, pero sí dolido”, había dicho. La propia actriz también había hablado de la relación con Franco, pero con Moria Casan. “Tiene una nueva vida, que es lo que él cuenta", había dicho.

Y sumó: "Él me parece que trata de ponerme a mí en los problemas que tiene en su pareja. Con su nueva está hace pocos años, 15 será, y ahora tienen una hija”. Cuando Moria le preguntó si a la última hija de su padre la sentía como una hermana, Leticia retrucó. “No, para nada. Lo clanesco después de estudiar teatro lo dejé. Papá le fascina pasar navidad, y a mi Navidad la verdad es que es una de las peores cosas que me pueden pasar en el año”, aseguró.