Lucas Hernández, futbolista del PSG y campeón del Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Francia, enfrenta una grave denuncia por presunta trata de personas y empleo no registrado junto a su esposa, Victoria Triay. La acusación fue presentada ante la Fiscalía de Versalles por una familia de nacionalidad colombiana que asegura haber trabajado para la pareja en Francia entre 2024 y 2025.

Los denunciantes, un matrimonio y sus tres hijos, afirman que cumplían funciones domésticas, de seguridad y cuidado de niños en la residencia del jugador, ubicada en Yvelines, sin haber sido contratados legalmente, sin papeles y bajo jornadas de entre 72 y 84 horas semanales. La información fue revelada por la revista Paris Match, que accedió al expediente judicial.

Según el testimonio presentado, el vínculo comenzó en junio de 2024, cuando Triay contactó a una joven enfermera de 27 años, Marie, en Colombia, tras haber sido atendida por ella durante un tratamiento médico. La esposa del defensor le habría prometido regularizar su situación en Francia, lo que motivó su viaje al país en septiembre de ese año, sin visado ni documentación oficial.

Con el tiempo, la pareja habría convocado al resto de la familia de Marie, con la misma promesa de una futura formalización que nunca se concretó. La joven y su madre trabajaban como cocineras, niñeras y empleadas domésticas, mientras que los hombres de la familia cumplían tareas de vigilancia, incluso durante las noches, todos sin descanso ni respaldo legal.

Los pagos, de acuerdo a la denuncia, se realizaban exclusivamente en efectivo y sin registrar a los trabajadores en la Seguridad Social francesa. Tampoco existían recibos ni contratos, y los salarios rondaban los 2 mil euros mensuales. La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, destacó que “la ausencia total de cotizaciones y contratos demuestra la intencionalidad del delito”.

Además, el expediente incluye la firma de acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025, pese a no contar con una relación laboral formal, y la presunta entrega de documentación española falsa para simular una situación regular en el país europeo. Estos elementos refuerzan la acusación contra el futbolista y su pareja.

El conflicto se intensificó en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Según los denunciantes, días después se redactaron contratos retroactivos con condiciones laborales distintas a las reales, en un intento de regularización forzada.

Otro hecho clave ocurrió en diciembre de 2024, cuando, en el marco de un intento de robo en la casa del defensor, los hombres de la familia utilizaron armas de fuego y cuchillos para repeler a los intrusos. Paris Match accedió a imágenes de cámaras de seguridad que confirmarían parte del relato. La policía secuestró un arma registrada a nombre del matrimonio, que fue devuelta tras la investigación.

Consultado por la revista francesa, el representante de Hernández aseguró que el jugador y su esposa “no estaban al tanto” de la denuncia y se encontraban “completamente desconcertados” por las acusaciones. La justicia de Versalles continúa con el análisis del caso.

Fuente: TyC Sports Online