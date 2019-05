Denunciaron al actor de la voz de Winnie Pooh por abusar de su ex mujer

"Es una versión más pequeña de Harvey Weinstein", señaló Stephanie Cummings sobre su ex esposo, en referencia al poderoso ex productor acusado en Hollywood por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual El actor de voz de Disney Jim Cummings supuestamente violó a su ex esposa y forzó a la mujer a tener relaciones sexuales sin su consentimiento frente a su hija de cuatro años, de acuerdo a documentos obtenidos por el sitio "The Blast". Cummings, que escaló a la fama por ser la voz –en inglés– detrás del oso amarillo Winnie Pooh, así como la de su compañero y amigo Tigger, entre muchos otros personajes, está acusado por haber realizado amenazas de muerte y por cachetear y tocar indebidamente a su ex esposa Stephanie Cummings.c Los supuestos incidentes ocurrieron entre 2011, cuando la pareja se divorció tras una década de matrimonio, y 2018. En los documentos judiciales del condado de Los Ángeles, en California, obtenidos por el sitio "The Blast", la mujer asegura que obtuvo dos órdenes de restricción contra su ex esposo. La señora asegura que el 31 de agosto de 2011, Jim Cummings fue a su casa y la cacheteó, además de darle nalgadas, antes de obligarla a tener relaciones sexuales enfrente de su hija de cuatro años."Más tarde, vino por detrás y me agarró de un brazo, me hizo girar y puso su mano en mi nuca, obligándome a besarlo mientras me sostenía contra la pared", contó la mujer, añadiendo que se sintió "humillada y degradada" frente a su hija. Cuando Stephanie Cummings reportó el incidente al Departamento de policía de Los Ángeles, las autoridades recomendaron que obtuviera una orden de restricción.En los documentos obtenidos por el medio, Jim Cummings nunca negó que el incidente haya ocurrido, sino que argumentó que "había bromeado y reído" con su ex esposa. "Le toque un poco el trasero", dijo. El actor de Disney señaló que su ex esposa, "mucho más alta y grande" que él, "nunca puso objeciones". Sin embargo, la mujer demandó que en 2013 su ex pareja la violó, precisando que también reportó el hecho a la policía.