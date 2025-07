El Colectivo de Músicos y Músicas del Rock de Gualeguaychú (Comuro) presentó este martes una denuncia formal contra el subsecretario de Cultura, Luis Castillo, y otros funcionarios municipales por su responsabilidad en el colapso del piso del Teatro Gualeguaychú, ocurrido tras el recital de la banda Cruzando el Charco, realizado el pasado 22 de junio.

En diálogo con Ahora ElDía, Mercedes Dolores Carballo, referente del colectivo, expresó: “Este hombre se pasó mintiéndonos a la gente del rock and roll desde la primera reunión. Nos dijo que el teatro estaba inutilizado, que por eso se cerraba, para mantenimiento, y no me explico cómo hoy tenemos el teatro sin piso por falta de mantenimiento justamente”.

Carballo agregó: “Su argumento era que los espectáculos de rock and roll no se podían realizar en el teatro porque era una estructura que no soportaba el castigo sonoro. Nos decía que el público del rock no se queda quieto, que eso era un peligro. Sin embargo, es de público conocimiento lo que pasó en el recital, con el pogo, la gente saltando, y nadie hizo nada para parar esa situación”.

La denuncia, presentada ante la Justicia Federal, no solo cuestiona el daño material sino también el manejo administrativo. El texto apunta a presuntos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, daño a patrimonio histórico protegido y destrucción de propiedad pública, agravado por tratarse del edificio más emblemático de la ciudad, declarado monumento histórico nacional en 1997.

En el escrito, Carballo detalla que las bandas locales habían sido explícitamente excluidas del uso del teatro con el argumento de “cuidar su estructura” y que incluso en reuniones mantenidas en enero con Castillo y otros funcionarios se les indicó que los recitales de rock no podrían realizarse por riesgo de roturas y por no contar con inhibidores de sonido. “Irónicamente, se terminó permitiendo un show con pogo y salto generalizado, y ahora el teatro está clausurado con daños graves”, señala el texto.

Puede interesarte

La denuncia también cuestiona el modo en que se encararon las reparaciones tras el hundimiento del piso: sin estudios técnicos previos, sin intervención de especialistas ni consulta a los organismos nacionales que regulan el patrimonio histórico. Además, se pone bajo sospecha si la productora del evento fue debidamente intimada a cubrir los costos de reparación o si los mismos están siendo asumidos de manera irregular por el municipio.

El escrito, de más de 20 páginas, sostiene que lo ocurrido no es un simple error de gestión: “Las acciones posteriores, como las reparaciones irregulares y las declaraciones falsas sobre ‘termitas’, sirven como prueba de un intento deliberado de ocultar lo sucedido y evitar asumir responsabilidades”, se lee.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades políticas, administrativas y posiblemente penales detrás de los daños al Teatro Gualeguaychú, uno de los íconos culturales y arquitectónicos de la ciudad.