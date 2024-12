Según una presentación realizada por el abogado Jacinto Chesini en representación del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, se interpuso ante la Justicia una denuncia penal contra los maestros mayores de obras Miguel Ángel Bettiga, Eduardo Arnaldo Rubel y Andrés Horacio Broggi, a quienes consideran responsables por la construcción del Mirador del Río, ubicado en el Paseo de la Península.

La denuncia enumera que los tres son acusados “por ser responsables y/o coautores y/o cómplices de la comisión de los delitos previstos (…) a quienes se arroguen un título profesional que no poseen sino también a los que, aun siendo profesionales, no se encuentren habilitados para su ejercicio”.

Tal y como lo había adelantado Ahora ElDía hace un mes atrás, la base de esta acusación está fundada en que un Maestro Mayor de Obra tiene una incumbencia en estructura de hasta cuatro plantas, no de siete como tiene el mangrullo del Camino de la Península. En otras palabras, se hubiera necesitado de la intervención de un arquitecto o un ingeniero civil para llevar adelante una obra de tamaña envergadura.

“Para velar por los intereses colectivos es que el Estado se preocupa porque las personas que ofrezcan y realicen determinados servicios estén efectivamente preparados para ello. De tal forma, los médicos, los abogados, los farmacéuticos, etc., es decir, todos aquellos que necesitan conocimientos específicos para estar en condiciones de efectivizar tareas con implicancias colectivas, tienen que obtener sus títulos universitarios respectivos”, argumentó el escrito presentado por Chesini.

Responsabilidades

Según la denuncia, “el 4 de junio de 2022 Eduardo Rubel presentó ante la Municipalidad de Gualeguaychú un proyecto para realizar una obra denominada ‘Torre Mirador del Rio’, ubicada en el Camino de la Península” y que en esa ocasión había manifestado que “había conformado un equipo técnico especializado liderado en la parte estructural por el Ingeniero Civil Eduardo Torran, de la UTN Regional Concepción del Uruguay; (…) en la idea general el Maestro Mayor de Obras Eduardo Rubel; en la construcción la cooperativa “La Rivera”; y como representante técnico el Maestro Mayor de Obras Miguel Bettiga”.

Además, el escrito también señala que “entre la Municipalidad y le Cooperativa de Trabajo "La Rivera Limitada" se suscribieron múltiples contratos a los fines de la provisión de mano de obra y materiales para llevar adelante la construcción en sus diferentes etapas, para los cuales se designó como director técnico de la obra al maestro mayor de obra Andrés Broggi”, quien desde julio pasado se desempeña como Director de Obras Públicas en la actual gestión municipal.

“Como puede observarse, los maestros mayores de obras Eduardo Rubel, Miguel Bettiga y Andrés Broggi, a través de su intervención en el proyecto descripto, están sobrepasando los límites de sus incumbencias profesionales, por lo que han incursionado en incumbencias propias de los ingenieros civiles sin contar con el título profesional ni la matrícula pertinente al efecto, lo cual configura las circunstancias de hecho exigidas por las normas transcriptas”, se argumentó en la denuncia penal.

Investigación por falsificación de firma

Además de haber realizado una denuncia por haber incursionado en una actividad que los maestros mayores de obras no tienen la incumbencia debida, el abogado Chesini también solicitó a la Justicia que se investigue el posible delito de falsificación de documento y/o firma que podría haber ocurrido en el expediente generado en la Municipalidad para poder dar inicio a la construcción del Mirador del Río.

“Cabe también poner en conocimiento de esa autoridad que en el expediente luce un documento que contiene el Diseño y Cálculo Estructural con la firma del ingeniero civil Eduardo Torrán. Sin embargo, al momento de comunicarse desde la Regional Sureste del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, a través de su titular el ingeniero Aníbal García, se solicitó a dicho profesional que ratifique o rectifique la autoría y rúbrica sobre tal documento. Pero él mismo contesto que ‘esa presentación no es de mi autoría’, lo que hace suponer que se procedido a falsificar su firma y, por ende, el documento referido resulta apócrifo”, señala el documento al respecto.

Por esto mismo, además de denunciar penalmente a los tres maestros mayores de obra que participaron en la construcción del mangrullo ubicado en el Camino de la Península, también se solicitó que “se cite al ingeniero civil Eduardo Torran, domiciliado en Concepción del Uruguay, para que ratifique o rectifique la autoría y firma del documento identificado como ‘Diseño y Cálculo Estructural’".

Por último, el representante del Colegio de Ingenieros Civiles solicitó que “se intime a la Municipalidad de Gualeguaychú a los efectos de que remita el original del expediente Nº 01-002300-2024, los contratos suscriptos con la Cooperativa de Trabajo ‘La Rivera Limitada’, los decretos sancionados en relación a la obra ‘Torre Mirador del Rio’ en el Camino de la Península, y demás documentación en donde conste que los maestros mayores de obra Miguel Ángel Bettiga, Eduardo Arnoldo Rubel y/o Andrés Horacio Broggi intervinieron en la realización de la referida obra”.

Una obra cuestionada

Lo cierto es que además de la denuncia penal que se interpuso contra los maestros mayores de obra que intervinieron en el proyecto, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos ya había señalado que el Mirador del Río no tiene los cálculos estructurales ni el visado de los mismos para la viabilidad y estabilidad. En otras palabras, los ingenieros civiles señalan que no se sabe si el mangrullo es seguro o no.

Por esto mismo, una de las primeras decisiones que tomó el intendente Mauricio Davico luego de asumir fue clausurar el acceso al público y comenzar a trabajar con los ingenieros civiles para realizar los cálculos necesarios y conocer a ciencia cierta qué tan segura es la estructura de madera construida a la vera del río Gualeguaychú.

Una vez que los datos estén disponibles, todo dependerá del Municipio sobre qué hacer con la torre, sobre todo por una cuestión presupuestaria: cuando la equís de la ecuación sea despejada, habrá que ver cuánto cuesta llevar a la práctica lo que la teoría indica que se debe hacer.

Y cuando se tengan estos datos, entonces habrá un par de caminos a seguir: o se hacen los trabajos necesarios para que el Mirador del Río sea estable y seguro; o se deja así como está sin acceso al público si se comprueba que no hay peligro de derrumbe; o que se reabra si los cálculos indican que es una estructura segura; o, en el peor de los escenarios, que se deba desmantelar para preservar la integridad física de los que visiten el Paseo de la Península. Sólo el tiempo, los cálculos y el presupuesto disponible dictaminarán el futuro del mangrullo.