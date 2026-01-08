La propiedad de barrio Villa Serrana en Córdoba, donde ocurrió el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, perpetrados por Pablo Laurta, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras ser blanco de una serie de robos. Además, la familia de las víctimas denunció la imposibilidad de recuperar objetos personales, debido a que el femicidio habría obligado a las víctimas a transferir el título de propiedad de la vivienda a su nombre.

Según relató la hermana e hija de las mujeres asesinadas, Laura Giardina, la casa no solo se encuentra cerrada, sino que tampoco pueden ingresar ni retirar las pertenencias que quedaron en el interior de ella. “No podemos, no tenemos acceso como familiares y es preocupante”, apuntó.

En diálogo con el noticiero Arriba Córdoba, la mujer añadió que, en medio de la restricción que pesa sobre el domicilio, se registraron hasta tres asaltos. Por este motivo, aseguró que la sensación de toda la familia era de desprotección ante los hechos denunciados.

“O no se está cumpliendo la consigna, o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás”, recriminó Laura. Asimismo, explicó que la ausencia de custodia policial se habría acentuado durante las festividades de Fin de Año. “Aparentemente, la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no”, criticó en su testimonio.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el problema de fondo radicaría en que la titularidad de la vivienda se transformó en un obstáculo legal para la familia. En este sentido, denunció que Laurta habría conseguido inscribir la propiedad a su nombre mediante actos de violencia.

“El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él”, explicó Laura al advertir que, ante la imposibilidad de ingresar legalmente, la familia se ve impedida de rescatar los bienes que pertenecían a Luna, Mariel y al niño involucrado en el caso. Asimismo, aclararon que si lo hicieran de todas formas, esto implicaría incurrir en una ilegalidad.

Ante este panorama, la abogada Marina Romano reclamó la intervención de las autoridades provinciales. Por este motivo, solicitó al Ministerio de Justicia de Córdoba que disponga medidas para restituir la vivienda a los familiares de las víctimas. En este sentido, la letrada subrayó que “desde la perspectiva legal él sigue siendo el titular registral”, lo que limitaría cualquier acción directa de la familia.

Mientras tanto, el acusado permanece recluido en la cárcel de Cruz del Eje, a la espera del juicio en su contra. La acusación comprende homicidio calificado por vínculo y alevosía, así como violencia de género. Los hechos investigados incluyen el homicidio del taxista Martín Palacio, quien lo trasladó a Córdoba antes del doble femicidio, y el secuestro del hijo menor de Luna Giardina, de cinco años. No obstante, el crimen del conductor sería juzgado en una instancia diferente.

El caso

La detención de Laurta en el hotel Berlín de Gualeguaychú el 12 de octubre puso fin a una extensa persecución policial, luego de que el sujeto escapara con su hijo de cinco años tras asesinar a su ex pareja y a la madre de ella. Este caso no solo conmocionó por la brutalidad del doble femicidio, sino que sacó a la luz un minucioso plan criminal que incluyó el homicidio y posterior desmembramiento de Palacio, el conductor con quien había mantenido contacto unos días antes.

A partir de su captura, los peritos pudieron determinar que el crimen del chofer ocurrió cinco días antes de los femicidios, durante un extenso trayecto por la provincia de Entre Ríos. La pesquisa reveló también el hallazgo de restos del remisero en dos puntos diferentes.

El primero de ellos fue la de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del teléfono móvil de la víctima, mientras que el segundo se trataba de un sector de la ruta hacia Sauce Sur, cerca del camino a Gobernador Echague. Un llamado anónimo orientó a los investigadores sobre la ubicación de este último, donde, tras semanas de análisis, lograron confirmar que los restos pertenecían a Palacio.

Los registros de la noche del 7 de octubre muestran que Laurta y Palacio se encontraron en la terminal de Concordia. Previo a esto, había solicitado un viaje hacia la provincia de Santa Fe, por el que ofreció 1,5 millones de pesos a cambio del traslado. El conductor le había comunicado ese dato a su hermana antes de iniciar el trayecto.

De esta manera, las cámaras de un maxikiosco captaron el momento en que ambos subieron al Toyota Corolla. Las imágenes permitieron trazar con detalle el itinerario: el vehículo se dirigió al sur de Entre Ríos por la ruta 22 hacia Federal, pero luego tomó la autovía ruta 14 en sentido contrario.

En la zona de Estancia Grande, salieron de la vía principal, internándose por caminos de ripio y secundarios hasta llegar a General Campos. Después, se incorporaron a la ruta 18, desplazándose hacia Córdoba, donde se perdió el rastro del automóvil.

Posteriormente, Laurta accedió armado al domicilio de su ex pareja y madre de su hijo. En el interior de la vivienda, disparó contra Luna y su suegra Mariel, provocando la muerte de ambas. Luego huyó con el menor en un taxi y se hospedó en Gualeguaychú, donde fue finalmente ubicado y arrestado.

La figura del acusado, conocido como uno de los fundadores de una comunidad digital orientada a defender los derechos de los hombres y cuestionar las políticas de género, amplificó el impacto público del caso cuando los hechos criminales quedaron expuestos, mostrando la compleja trama detrás de los asesinatos y su intento de fuga con el niño.

Fuente: Ahora