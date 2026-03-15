Dos hombres de 31 y 22 años fueron aprehendidos este domingo por la mañana tras un incidente ocurrido en la vía pública que derivó en actuaciones por resistencia a la autoridad y violencia de género.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Comando Radioeléctrico alrededor de las 7.30, luego de que desde la sala de comunicaciones se comisionara a los móviles a calle 25 de Mayo, entre San Lorenzo y Caseros, ante el alerta por una presunta pelea.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que corría con el torso desnudo mientras era perseguido por otro individuo que vestía una remera blanca. Cuando los policías intentaron intervenir para controlar la situación, el sujeto de la remera reaccionó de forma agresiva contra el personal policial, por lo que debió ser reducido.

Según se informó, el hombre manifestó a los gritos que “el otro le había pegado a su amiga”.

En tanto, el presunto agresor logró darse a la fuga en ese momento, aunque fue localizado minutos más tarde en la intersección de Urquiza y Sáenz Peña, donde finalmente fue demorado y también aprehendido.

Tras poner en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía en turno, se dispuso que ambos hombres sean trasladados y queden a disposición de la Justicia.