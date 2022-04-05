ENRIQUE ANTONIO FUNES EN LA JUSTICIA
Denunció a su abuelo por abuso sexual: “Sólo espero que se haga Justicia”
Fernanda tiene 20 años, y cuando tenía apenas 6 años era abusada por su abuelo paterno. Pudo denunciarlo hace apenas dos años atrás, y ayer comenzó el juicio que tiene a Enrique Antonio Funes como imputado de corrupción de menores.
Este martes inició la primera audiencia del juicio contra el hombre de 73 años que fue denunciado por su propia nieta y por tres víctimas más.
Las jornadas del proceso serán el 5, 6 y 7 de abril. El hombre enfrenta cargos por corrupción de menores. Ayer, frente a Tribunales, el grupo de prevención de abuso sexual en la infancia y adolescencia, Rompiendo el Silencio, acompañó esta mañana a las víctimas que acusaron a Funes.
Junto a Enredada Feminista también realizaron una manifestación. Allí pidieron que se garantice el cumplimiento de derechos de las víctimas.
Los Tribunales de la Justicia juzgarán durante tres días a Enrique Antonio Funes, de 73 años, por los delitos de "abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” al menos contra cuatro víctimas, entre ellas, su propia nieta.
Las causas fueron denunciadas ante la fiscal Martina Cedrés, por hechos ocurridos entre 1982, 1983 y 1987.
En diálogo con ElDía, Fernanda relató que “fue muy fuerte reconocer los hechos: primer reconocer que las caricias que me daba mi abuelo no eran de amor sino de viejo verde y sobre todo, reconocer que me estaban haciendo daño. Cuando entendí que me dolía, que estaba viendo sangre –porque introducía sus manos- ya no quería seguir soportando. Hablé con mi abuela pensando que me iba a ayudar pero no fue su elección ayudarme”.
“Después que pude contarlo en mayo de 2020 se acercaron dos víctimas más: eran dos hermanos, un hombre y una mujer, y me contaron que eran víctimas de abuso sexual con acceso carnal. Una hermana más de ellos también había padecido lo mismo, pero ya había fallecido. Se acercaron a la Fiscalía, quisieron presentar una denuncia pero les dijeron que esos hechos habían prescripto, por lo que le tomaron declaración como testimonio”, resaltó la víctima.
En cuanto al inicio del juicio, reconoció que pensó “que esto iba a tardar muchísimo más; sólo espero que se haga Justicia y que esto no quede en la nada”.
La denuncia fue realizada hace dos años atrás. En aquel momento, Fernanda contó: “Antonio Enrique Funes es mi abuelo biológico y es al único que acuso; mi papá biológico se llama José y él nos maltrataba mucho, tanto a mi hermano como a mí. José nos maltrataba junto a su mujer. Ellos nos dejaron a la deriva… la culpa del abuso la tiene Enrique, pero José nos dejó abandonados cuando murió mi mamá a finales del 2007”.
Este miércoles y jueves serán la segunda y tercera jornada de un juicio que marcará un antes y un después en la vida de las víctimas.