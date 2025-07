“Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me constó años decir. Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación por más de 10 años. Crecí escuchando que mi papá era peligroso y que le tenía que tener miedo. No fue una mentira inventada por mí. Fue una historia sostenida, repetida e impuesta por mi madre”.

Con estas palabras comienza el video de 5 minutos en el que Tomás Ghisoni, un joven de 20 años, confiesa haber sido víctima de la manipulación de su madre, la médica Andrea Vázquez, para denunciar durante 10 años a su padre, el obstetra Pablo Ghisoni, por abuso sexual.

El profesional estuvo preso 3 años de manera preventiva por la denuncia, hasta que finalmente fue absuelto en un juicio. Durante todo el curso de la causa se realizaron marchas en contra de Ghisoni y en apoyo al menor y a su madre.

Inclusive, luego de la absolución, se realizaron jornadas en el Congreso de la Nación contra lo que se denominó en ese momento como una “insólita absolución”.

Según lo que pudo reconstruir Infobae, el “Caso Ghisoni” comenzó el 2 de octubre del 2012. Ese día, el Tribunal de Familia N°3 de Lomas de Zamora ordenó que tres menores de edad sean sacados de la órbita de custodia de su madre y pasen a ser cuidados por su padre.

Los tristes protagonistas de ese evento eran la doctora Andrea Vázquez y su ex marido Pablo Ghisoni. Ambos se disputaban la tenencia de sus hijos. En ese momento, Ghisoni había denunciado a su ex esposa por obstruir el contacto con sus hijos.

“En una resolución poco frecuente, el tribunal ordenó que la Policía ingrese al domicilio de Vázquez y se lleve a los chicos por la fuerza y vayan con su padre. Fueron más de 10 policías los que entraron a la vivienda”, explica alguien que conoció el expediente desde el principio.

Entonces, los niños fueron a vivir con su padre y mantuvieron contactos esporádicos con su madre durante un tiempo. Esa situación se mantuvo hasta que, en 2014, algo sucedió que quebró ese status quo.

Dos de los hermanos, menores de edad en ese momento, acompañados por su madre, denunciaron a Pablo Ghisoni por abuso sexual y volvieron a vivir con Andrea Vázquez. El tercero, Francisco, decidió no acompañar esa denuncia y quedarse con su padre.

La defensa de Francisco



El 20 de mayo de este año, Francisco Ghisoni habló en el Senado de La Nación en una jornada contra las falsas denuncias organizada por la senadora por Santa Fe, Carolina Lozada. En esa oportunidad, recordó el momento en que sus hermanos denunciaron a su padre.

“Durante una de las visitas que teníamos con ella, manipuló a mis hermanos para que hicieran una denuncia falsa, así se podían quedar con ella. En la cual yo me negué a participar porque era una mentira. Ese día, el de la denuncia, fue la última vez que vi a mis hermanos. Aunque el juez ordenó el reintegro, ella no lo acató, como hacía siempre”, expreso entre lágrimas.

Según los documentos a los que accedió este medio, gracias a la denuncia, Vázquez logró frenar el reintegro y quedarse con la custodia de los dos menores denunciantes. Un detalle para nada menor. En la denuncia, Vázquez había incluido también a Francisco como coautor de los hechos.

En total, la mujer realizó 40 denuncias contra su ex marido por distintos delitos.

El calvario



Desde que se efectivizó la denuncia más grave, la de abuso, la médica Andrea Vázquez realizó innumerables entrevistas relatando una y otra vez el calvario que supuestamente habían sufrido sus hijos. En esas condiciones, luego de años de un litigio sumamente estresante, la justicia dictaminó ordenar la prisión preventiva de Ghisoni.

El denunciado pasó dos años detenido en una institución de salud mental hasta que luego fue beneficiado con prisión domiciliaria y, finalmente, luego de tres años, liberado. De esa manera, llegó al juicio oral en su contra que se realizó en 2023.

El 3 de agosto del 2023, comenzó el juicio contra los Ghisoni. Se llevó a cabo en los tribunales de Lomas de Zamora. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal N°3, a cargo de los jueces Marcelo Hugo Dellaure, Luis Miguel Gabián y Claudio José Fernández.

Luego de un mes de debate oral, los jueces decidieron absolver a Pablo Ghisoni y a su hijo por los delitos que habían sido acusados.

Francisco Ghisoni explicó lo que pasaron durante ese mes, en su exposición en el Congreso: “Finalmente, en el juicio oral fuimos absueltos por unanimidad. Sin siquiera acusación del fiscal. Pero ella apeló, por eso la causa todavía sigue abierta”.

Mientras la causa sigue en etapa de apelación, tal como contó el mayor de los hermanos Ghisoni, es que se dio a conocer el video donde Tomás Ghisoni asegura que la denuncia que llevó a su padre y a su hermano al borde de una condena, era falsa.

El video y la confesión



El video de Tomás que publica Infobae contiene una confesión tras otra. “La historia (del abuso) con el tiempo se transformó en una verdad emocional, sin sustento real. En consecuencia, mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto, yo también perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década.

“Luego de años, entendí que la historia que yo había defendido con tanta fuerza, que hasta milité, no era cierta. Eso me dejó desarmado, roto. Pelear por una causa que crees justa y darte cuenta de que era mentira, duele horrores. Yo no fui abusado. No fui una víctima de mi padre. Fui usado, como una cosa”, contó Tomás en el video.

Luego, Tomás cuenta en el video como fue creada la mentira que, ahora, devela: “Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Me enseñó que decir, que no decir, que dibujar. Ya sea en audiencias o distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente.

Con esta confesión realizada en video, resta conocer si seguirá en pie la apelación o si, por el contrario, la absolución de los Ghisoni queda firme.

Fuente: Infobae