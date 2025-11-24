Durante la madrugada del 24 de noviembre, un vecino de Chajarí denunció el robo de su automóvil y, poco después, el vehículo fue encontrado volcado en una zona periférica de la ciudad. El hecho ocurrió cuando el propietario, residente en calle Santa Fe al 1050, salió de su vivienda y constató que su Chevrolet Astra gris ya no se encontraba frente al domicilio, donde lo había dejado estacionado.

El hombre alertó de inmediato a la Comisaría y manifestó que no podía recordar si había colocado alguna medida de seguridad al rodado antes de ingresar a su vivienda. Ante la denuncia, se activó un operativo policial y se notificó a las patrullas para rastrear el vehículo sustraído.

Hallazgo del auto robado

En el marco de la búsqueda, personal policial que recorría la ciudad constató un siniestro vial en la intersección de Ruta Tres Hermanas y avenida 28 de Mayo. En el lugar hallaron un automóvil volcado y, tras verificar la patente y características, confirmaron que se trataba del Chevrolet Astra denunciado como robado.

El vehículo estaba abandonado y sin ocupantes al momento del hallazgo. Hasta el momento, no se determinaron quiénes lo sustrajeron ni las circunstancias en que se produjo el vuelco.

Intervención judicial y peritajes

La Fiscalía en turno fue informada de la situación y dispuso las diligencias correspondientes. En el sitio trabajaron agentes de Policía Científica, quienes realizaron las pericias en el auto y el lugar del siniestro, así como la Brigada de Investigaciones, que inició las tareas para identificar a los responsables del robo.