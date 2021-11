Denunció que un hombre y un policía la discriminaron y agredieron en un boliche de Gualeguaychú

La mujer trans de 31 años reveló sus padecimientos a ElDía y comentó que radicó la denuncia en fiscalía, y que lo único que quiere es que se la respete, conocer la identidad de los agresores y que los mismos le pidan disculpas.

Karen acusó que alrededor de las 3 y media de la madrugada del domingo, apenas un puñado de horas después de la primera marcha del orgullo en la ciudad, estaba junto su novio Francisco mirando el show dentro del boliche, y "de la nada me tiran del pelo, que lo tenía en forma de trenzas, me hizo sonar el cuello".

Continuó: "Le pregunté (al agresor) porque había hecho eso y me respondió una catarata de insultos, diciéndome 'puto de mierda' y que me corra del lugar (cerca del escenario).

La denunciante aseguró que "después de tirarme el pelo e insultarme, mi reacción no fue golpearlo, pero cuando me tiró una trompada lo escupí. El levantó la mano y vinieron los de seguridad y me sacaron a empujones, mientras yo les decía que no podían hacer eso, y que quería la presencia de una policía mujer en el lugar, dado que tengo mi identidad de mujer hace diez años".

Además, relató: "Me dejaron en la puerta en donde se encontraban dos policías en un lugar oscuro y me sacaron a empujones del lugar. En eso, salió el hombre que me tiró del pelo en el interior y me dijo 'viste que te hice sacar puto de mierda'".

"Yo hablaba con la policía cuando él salió a insultarme, traté de abrir la puerta pero me la cierran y uno de los policías me pegó en la cara. Fue así que radiqué la denuncia en la Comisaría Primera y luego en la Comisaría del Mujer, ya que me mandaron ahí”, afirmó, y lamentó que esa noche terminó "golpeada, discriminada y angustiada”.

karen 1

Luego, comentó que el área de Diversidad de Género del Municipio le puso un abogado. "Estamos tratando de averiguar quienes me agredieron y que me pidan las disculpas que el caso amerita, porque yo no le falté el respeto a nadie, además quiero que me digan porque lo hicieron”, expresó.

“Estos días han sido muy duros, no tanto por los golpes, pero si por la discriminación sufrida, me genera una angustia que no termina”, sintió.

Otro hecho de discriminación y violencia

Karen contó a ElDía que es la segunda vez que recibe maltrato por parte de la policía. "En plena pandemia, me agarraron sin el documento encima a las siete de la tarde y me trataron como a un delincuente, me esposaron y me golpearon", recordó.

"Creo que en todo esto existe discriminación, soy una persona que me manejo con mucho respeto, algo que mi trabajo (manicure) exige, además me relaciono con un montón de gente y no tengo inconveniente con nadie”, planteó, y agregó que “por ahí algunas personas abusan de su autoridad cuando te ven diferente. No me oculto de lo que soy y ¿por qué tendría que hacerlo? Desde los 15 soy una chica trans, mi familia lo aceptó y me apoyó. Tengo el apoyo de todas las chicas que se solidarizaron por lo que me pasó".

Una infancia difícil

Karen nació y creció en Paraná, radicándose en nuestra ciudad hace poco más de 10 años. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, recordó en diálogo con ElDía que su padre se suicidó cuando ella tenía 13 años.

"A los 15 ya era una chica trans y salí a la calle a ganarme la vida como trabajadora sexual en la zona de la terminal de Paraná. Pasé situaciones muy difíciles, agresiones de todo tipo, como puñaladas y trompadas, por lo que decidí emigrar a Gualeguaychú”, reveló.