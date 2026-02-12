Amparo Pérez Núñez y Estefanía Chávez Ocampo representan a Gualeguaychú en el Campus de Entrenamiento de Natación Adaptada que se desarrolla hasta al 12 de febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), consolidando nuevamente a la ciudad como un referente en el deporte adaptado a nivel nacional.

El campus convoca a 15 atletas juveniles provenientes de seis provincias diferentes y forma parte del Programa de Acompañamiento a Jóvenes Deportistas Destacados, una política nacional destinada a fortalecer los procesos de formación, proyección y alto rendimiento en el ámbito del deporte adaptado.

Durante las jornadas, los nadadores realizan entrenamientos técnicos en pileta, sesiones de preparación física, capacitaciones reglamentarias y espacios de intercambio con integrantes de la Selección Nacional. Todo ello en un entorno que promueve el crecimiento integral de los deportistas y la igualdad de oportunidades.

Desde la Dirección de Deportes del Gobierno municipal señalaron que “las disciplinas deportivas, y en especial el deporte adaptado, cumplen un rol social fundamental. Desde el Estado local sostenemos y acompañamos estos procesos porque creemos en el deporte como un derecho y como una política pública que transforma realidades y genera oportunidades”.