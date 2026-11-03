Una de las representantes locales será Amparo Pérez Núñez, quien integra la Selección Argentina y participará del Mundial de Natación que se desarrolla en Albufeira, Portugal. La competencia, que reúne a deportistas de distintos países, se disputa del 1 al 7 de noviembre y contará con la presencia de la nadadora en la modalidad correspondiente a su categoría.

Por otra parte, Gualeguaychú tendrá representantes en la Final Nacional de los Juegos Evita, con participación en distintas disciplinas del deporte adaptado.

En vóleibol sentado competirá Román Parma, mientras que Alma Maistegui participará en atletismo adaptado. Ambos deportistas pertenecen al CEF N° 6 y estarán acompañados por la entrenadora María M. Guacopuzzi.

En natación adaptada, la representante será Estefanía Chávez Ocampo, nadadora de la ONG Ateneo Inclusión, quien viajará junto a su entrenadora, Valentina Rivera.