Urdinarrain fue sede este martes de la instancia departamental y zonal de atletismo Sub 14 y adaptado, y básquet 3x3, que otorgó plazas para las finales provinciales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Ignacio Ibarra, Marcos Bulay Medina, Benjamín Churruarín, Máximo Martínez, Eithan Barquín, Genaro Gutiérrez, Melanie Mondragón, Matilda Chesini, Mariam González y Dulce Torres lograron la clasificación en distintas disciplinas del atletismo.

Por su parte, Iñaki Fariña, Pablo Rodríguez Asmus, Francisco Muszkat y Gerónimo López Fernández obtuvieron el pase a la instancia provincial con el representativo de básquet 3x3, luego de superar a sus pares de Urdinarrain e Ibicuy.

La actividad clasificatoria continuará el próximo jueves en Larroque con las etapas de vóley y beach vóley.

Además, el 24 y 25 de septiembre, Gualeguaychú recibirá a delegaciones de toda la provincia al ser sede de las finales de básquet 3x3, vóley y beach vóley, tanto en la rama masculina como femenina.

En tanto, los planteles locales de hockey sobre césped disputarán las finales provinciales durante septiembre en Concordia.