Con necesidades diferentes, después de lo que dejó los primeros 90 minutos de la final, Deportivo Urdinarrain y Central Larroque dirimirán esta noche quien se quedará con el último torneo de la temporada en la divisional mayor.

El Rojo larroquense se hizo fuerte de local y dio un paso enorme a la consagración, tras imponerse hace ocho días por 3-0, y trasladarle la presión a su rival, que necesita ganar por una diferencia de tres goles para, al menos, estirar la definición a los penales.

Pese a la urgencia de ir a buscar la victoria de arranque, por la abultada diferencia que sacó Central Larroque, el entrenador de los azules, Javier Lenciza, no analizaría grandes movimientos tácticos y sólo haría un cambio obligado: el ingreso de Luis “Tucu” Peralta en lugar del expulsado Alfredo “Tata” Fernández.

Por su lado, el director técnico larroquense Mauricio “Capi” Londra repetiría el mismo equipo que paró en la ida, pese a que Lautaro Viale y Claudio Escalante, dos de sus figuras, se recuperaron de diversas molestias físicas y están en condiciones de reaparecer como titulares.

-Probables formaciones y otros detalles del partido-

Deportivo Urdinarrain: Fernando Parreño; Luis Peralta, Agustín Márquez, Nicolás Espíndola e Ignacio Rondoni; Pablo González, Exequiel Pérez, Sergio Cano y Axel Sánchez; David Tellechea y Dylan Larrea. DT: Javier Lenciza.

Central Larroque: Lautaro Cabrera; Osvaldo Marchesini, Augusto Lonardi, Paolo Impini, Juan Pablo Boari y Marcelo Korell; Luciano Noboa, Eduardo Rothermel y Samuel Colazo; Thiago Aubert y Urbano Quintana. DT: Mauricio Londra.

Árbitro: B. Páez.

Asistentes: E. Teles Triunfo y M. Cantti Páez.

Estadio: Teodoro Treisse (Urdinarrain).

Hora: 20.30.