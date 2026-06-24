Deportivo Gurises, que había sumado apenas un punto en diez fechas y aún no había podido ganar en la temporada —incluida la Copa Gualeguaychú—, consiguió su primer triunfo oficial del año, en un resultado muy festejado por el conjunto de Pueblo Belgrano.

Anoche, en el pendiente de la undécima fecha del Apertura del ascenso, derrotó como local a Juvenil del Norte por 2 a 0, con dos goles de Tomás Olivera.

Con esta victoria, Gurises sumó de a tres por primera vez en el torneo y alcanzó las 4 unidades —el otro punto había sido en el empate 1-1 ante también ante Juvenil y en el Municipal—. Pese al triunfo, continúa en el último puesto, a cuatro puntos de Atlético Sur, su inmediato antecesor.