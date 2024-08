Deportivo Riestra le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín, en condición de local, en el marco de la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y una situación insólita se vivió a poco del final cuando el equipo del Bajo Flores jugó con 12 futbolistas en cancha.

En un partido que se le hizo cuesta arriba para el ‘Malevo’ ya que empezó perdiendo a los 11 minutos de juego por el gol de Joaquín Gho, el equipo de Cristián Fabbiani lo logró empatar a los 40 de la primera etapa con la anotación de Brian Sánchez y se puso en ventaja a los 37 minutos del complemento con el tanto de Jonathan Herrera.

Tres minutos después del gol definitorio del delantero Herrera, una situación insólita se vivió en el estadio Guillermo Laza cuando el entrenador de Deportivo Riestra realizó un doble cambio para mantener la ventaja en el marcador y mandó a la cancha a Delfor Minervino y Guillermo Pereira pero el único que abandonó el campo de juego fue Jonathan Goitia.

Sin darse cuenta que faltaba realizarse una sustitución más, el árbitro principal Facundo Tello indicó que continuará el juego haciendo que el equipo del Bajo Flores defienda con 12 jugadores en cancha un ataque de los de Junín. El propio plantel de Deportivo Riestra le reclamó este error al juez que, al finalizar la ofensiva del ‘Verde’, le dio lugar a la salida de Brian Sánchez.

Tras el final del partido, el defensor Gastón Sauro declaró: “En un momento Deportivo Riestra jugó con 12 jugadores. Yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores. Más en un partido de esta importancia donde nos estamos jugando cosas importantes".

“Nos estamos jugando la permanencia y el equipo rival juega con 12 jugadores. Es algo que no puede pasar. No puede ser que ninguno de la terna arbitral no se haya dado cuenta” agregó el jugador de Sarmiento de Junín.