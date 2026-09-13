En la continuidad de la última fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, Deportivo Urdinarrain festejó en el clásico al derrotar como local, en el estadio “Teodoro Treisse”, a Juventud Urdinarrain por 2-0.

Franco González fue la gran figura de la tarde y el autor de los dos goles del encuentro, que llegaron a los 13 y 22 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto azul terminó como subcampeón del torneo con 43 puntos, mientras que el Liebrero suma 40 y podría finalizar con 42, si el Tribunal de Disciplina le otorga los puntos del partido que empató sin goles ante Camioneros, por el que posteriormente presentó un reclamo debido a la presunta mala inclusión de un jugador.

Credito: María Nieves Arnold

Para Juventud Urdinarrain fue el último partido de su histórico entrenador, Miguel Chareum, quien dejará la conducción técnica por cuestiones de salud. Su lugar será ocupado por su principal asistente, Cristian “el Cacique” Wernly.

En los otros partidos que se disputaron este domingo, La Vencedora derrotó como visitante, en cancha de Sporting, a Camioneros por 1-0, con gol de Ignacio Arnaudín. En el Estadio Municipal, Defensores del Oeste y Unión del Suburbio igualaron 0-0.

El viernes por la noche, Independiente derrotó a Sarmiento por 2-0 en el “Municipal”, mientras que anoche Pueblo Nuevo venció a Central Larroque por 2-1 en “La Ciudadela”.

La fecha se cerrará el miércoles, desde las 21.15, en el estadio Julio Colazzo del Parque Unzué, con el clásico entre Central Entrerriano y Juventud Unida.