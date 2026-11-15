En el estadio Raúl Impini, Central Larroque y Deportivo Urdinarrain protagonizarán este domingo (16.15) el partido más atractivo de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”.

El Depor lidera la Zona 2 con 19 puntos y ya se abrochó la clasificación a las semifinales, pero todavía no tiene asegurado el primer puesto, condición fundamental que le permitiría definir como local en la instancia de mata-mata. Por su parte, el conjunto larroquense marcha como escolta a cuatro unidades de la cima y buscará una victoria que le garantice de manera definitiva la clasificación.

La jornada en este grupo comenzó el viernes por la noche con el triunfo de Central Entrerriano sobre Camioneros en el estadio Julio Colazzo por 2-0, con un doblete de Lucas Crisnejo, y se completó anoche al con la victoria de Pueblo Nuevo sobre La Vencedora -en La Ciudadela- por 3 a 2.

Por su parte, en la Zona 1, la fecha comenzó el jueves con el empate sin goles entre el escolta Juventud Urdinarrain y el líder Juventud Unida (0-0); continuó anoche en el Estadio Municipal, donde Sarmiento le ganó a Independiente 2 a 1; y se completará este domingo, desde las 14 horas, con el duelo entre Unión del Suburbio y Defensores del Oeste en el estadio Mario Urriste.

En tanto, la fecha del Torneo Clausura de la Primera B comenzó el jueves con el valioso triunfo por 1-0 de Atlético Sur sobre Cerro Porteño en el Estadio Municipal, gracias al tanto convertido por Nicolás Nissero. La actividad del ascenso se completará hoy con los restantes tres encuentros: Black River frente a Sud América (en cancha de Cerro Porteño, a las 16:15), Sporting ante Isleños Independientes (15:30) y Deportivo Gurises contra Juvenil del Norte (16:15).