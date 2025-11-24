veAnoche, en Urdinarrain y en el Estadio Municipal, se disputaron los partidos de vuelta de semifinales del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”.

En el “Teodoro Treisse”, Deportivo Urdinarrain venció a Juventud Urdinarrain y festejó en los penales. En la ida, el Liebrero había ganado 1-0 con gol de Bruno Ramírez, de penal, y -en su cancha- Deportivo se impuso 2-1 para forzar la definición desde los 12 pasos.

El equipo dirigido por Javier Lenciza tuvo que remar de atrás, dado que los de Miguel Chareun se pusieron en ventaja con otra aparición goleadora del paceño Ramírez, para estirar la ventaja a dos en el global.

Pablo González aguanta la pelota contra la marca de Darío Muñoz (crédito: María Nieves Arnold).

Antes del cierre del primer tiempo, Axel Sánchez puso el 1-1 y, sobre el final del partido, Agustín Márquez anotó el agónico gol para la igualdad 2-2 en la serie.

Deportivo llegó fortalecido a la definición por penales y se impuso 5-4, tras el cuarto remate que le atajó el arquero Agustín Carreño a Robertino Morales.

De esa manera, el conjunto azul avanzó a la final e irá en busca de su quinto título en los últimos seis campeonatos de la Liga Departamental.

Central Larroque es finalista, pese a la derrota en el “Municipal”

El Rojo perdió frente a Pueblo Nuevo 2-1, pero avanzó a la definición del torneo, tras la gran victoria por 3-0 que logró como local. Guillermo Aguilar y Andrés Rojas convirtieron los goles del Sabalero, mientras que, Urbano Quintana, anotó el empate transitorio para los larroquenses.

La final entre Central Larroque y Deportivo Urdinarrain comenzará en el estadio “Raúl Impini” y se definirá en el “Teodoro Treisse” de Urdinarrain, con días y horarios a definir.