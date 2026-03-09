La diputada del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER), Vilma Vázquez, presentó este lunes un proyecto de ley que “tiene por objeto crear e implementar en toda la provincia de Entre Ríos, el servicio de playas accesibles para personas con discapacidad”. Considera “playa accesible aquel espacio que garantiza un entorno adecuado para la recreación de personas con movilidad reducida, discapacidades sensoriales o cognitivas, asegurando el acceso tanto a la zona de agua, playas de arena y zonas secas, para que sean utilizadas con seguridad y confort independientemente del tipo de discapacidad que se posea”.

En los fundamentos, la legisladora sostuvo que el “turismo accesible no es solo una política social: es también una política de desarrollo económico sostenible, que amplía mercados, diversifica la oferta turística y genera impactos positivos en empleo, consumo y servicios”. En este sentido destacó que “las experiencias ya implementadas en los departamentos de Paraná, Colón, Concordia y Federación demuestran que la accesibilidad en playas no es una utopía ni una política costosa e impracticable, sino una decisión viable, progresiva y altamente valorada por la comunidad”.

También destacó que aquellas “iniciativas consolidan un modelo de gestión pública basado en derechos, eficiencia y sensibilidad social y constituyen un antecedente concreto, que legitima y respalda la expansión de esta política”. Asimismo señaló que “desde el punto de vista institucional, este proyecto también fortalece la articulación entre áreas de turismo, discapacidad, infraestructura, salud y desarrollo social, promoviendo una gestión transversal e integrada del espacio público”.

Vázquez evaluó que el proyecto y el modelo de gestión que propone “permite optimizar recursos, mejorar la calidad de los servicios y garantizar estándares homogéneos de accesibilidad en todo el territorio. Finalmente, avanzar en playas accesibles implica asumir que el derecho al descanso, al ocio, al contacto con la naturaleza y a la recreación no es un privilegio, sino un componente esencial de la dignidad humana”.

Añadió que “es reconocer que la verdadera integración no se logra adaptando a las personas a entornos hostiles, sino adaptando los entornos a la diversidad real de las personas” y valoró que “este proyecto, por tanto, no solo amplía derechos: construye comunidad, fortalece ciudadanía, moderniza el Estado y proyecta una visión de futuro basada en la igualdad, la inclusión y el desarrollo humano integral”.

Por último manifestó “porque una playa accesible no es una obra pública más: es una definición política sobre qué tipo de sociedad queremos construir”. Así, esperando contar con el acompañamiento de sus pares cerró la fundamentación apelando a seguir “humanizando la política”.