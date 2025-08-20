Elías Nicolás Schmid Molina, de 9 años y oriundo de Seguí, fue diagnosticado con leucemia en junio y permanecía internado en el Hospital San Martín de Paraná. Días atrás, debido a su delicado cuadro, fue derivado al Hospital Garrahan de Buenos Aires para continuar con un tratamiento más complejo.

Su mamá, Priscila Molina, explicó a Elonce que el pequeño no solo enfrenta la leucemia, sino que además contrajo una bacteria llamada seudomona. “Eso le provocó una herida en la cara y que la pierna se le llene de líquido, impidiéndole caminar. Nos está atrasando el tratamiento de las quimios”, contó.

Desde el Hospital San Martín recomendaron su traslado para que reciba cuidados especializados, con la esperanza de que pueda recuperarse con mayor rapidez y retomar el tratamiento de quimioterapia.

La difícil situación de la familia

Priscila viajó a Buenos Aires junto a su madre para acompañar a Elías en esta etapa. Sin embargo, atraviesan serias dificultades económicas. “En este momento nos quedamos en el hospital porque no podemos costear un alojamiento. Es muy complejo porque no tenemos ni un lugar para ir al baño, ni ducharnos y menos dormir”, relató.

La mamá aclaró que necesita ayuda económica para poder afrontar los gastos de estadía, ya que su situación es muy complicada y no cuenta con ingresos suficientes. “Es muy duro porque además de preocuparme por la salud de mi hijo, debo pensar cómo hacer para poder mantenernos acá”, expresó con angustia.

En Seguí, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia a afrontar los gastos de estadía. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias a la cuenta informada por la mamá: Pris.indi.molina25

La esperanza de Elías

En medio de esta lucha, la mamá describió cómo transitan los días. “Elías tiene días buenos y otros no tanto. A veces habla, mira dibujitos en la tele y se lo nota esperanzado. Pero también tiene momentos duros, donde solo quiere dormir, está triste y pregunta cuánto falta para volver a ver a sus amigos y a la escuela”, compartió conmovida.