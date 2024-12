Esta semana, el bloque Juntos Por Entre Ríos presentó un proyecto para derogar la ordenanza 12.403/2020, la cual establece en su artículo 2º la obligatoriedad de la organización de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano durante el primer fin de semana de enero de cada año y que impone la gratuidad de las entradas para concurrir a dicho evento.

“Que la organización de un evento, fiesta o celebración es naturalmente una facultad discrecional del Departamento Ejecutivo. La obligatoriedad de la realización de una fiesta gratuita al público impuesta por Ordenanza compromete el presupuesto de gastos y obliga a destinar una importante cantidad de recursos en forma indiscriminada y sin ningún tipo de control para ejercicios económicos financieros a futuro. Ello es un problema en ciudades en las que lamentablemente aún no están asegurados los servicios esenciales básicos”, sostiene el proyecto para la derogación de la norma establecida en uno de sus considerandos.

Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y que lleva la firma de los siete concejales del oficialismo, pone sobre la mesa la decisión del intendente Mauricio Davico de no realizar el gasto necesario para la organización del evento, el cual sería –en caso de que se hubiera realizado la edición 2025– de alrededor de 1000 millones de pesos.

“Es prioridad para esta administración del Estado Municipal destinar el máximo de recursos posible en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y convencionales; tales como el acceso al agua potable, la libre circulación a través de una trama vial en condiciones, el desarrollo de políticas en materia de seguridad ciudadana y de cuidado; la adecuada atención primaria de la salud, el desarrollo integral de la primera infancia, el cuidado ambiental y la eliminación de pasivos ambientales de larga data”, argumenta en otro de los considerandos el proyecto que obtuvo el viernes despacho en la Comisión de Turismo y que será tratado en el recinto durante la próxima sesión.

Puede interesarte

Según la ordenanza 12.403/20, que se sancionó en agosto de 2020, “la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano constituye una oportunidad inmejorable para favorecer y aumentar la llegada de turistas a la ciudad, que aprovechan estos días para disfrutar junto con los vecinos y vecinas de la comunidad, de las playas y de las numerosas oportunidades de recreación que brinda Gualeguaychú pero asimismo como gestión, la entendemos como una oportunidad estratégica para desarrollar espacios de promoción y prevención de hábitos de vida saludable, del cuidado del ambiente y la salud”. En consecuencia, en esa ocasión se consideró que ese proyecto busca “reivindicar y asegurar la permanencia de una fiesta que, a su vez, es un eje central del actual proyecto de gobierno municipal, destinado a integrar a los sectores que más lo necesitan, apostando a un enfoque de ampliación de derechos, contemplando la perspectiva de género y priorizando la inclusión de quienes más lo necesitan”.

Sin embargo, la nueva iniciativa que busca derogar la ordenanza antes mencionada argumenta los motivos por los cuales se decidió no organizar más el evento, por lo menos mientras se mantenga un contexto de crisis económica: “No cabe discusión sobre la importancia vital de concretar eventos que atraigan turismo a la ciudad para impulsar la economía local. Sin embargo, no podemos ignorar la responsabilidad de cuidar los recursos del Estado y garantizar el cumplimiento de los servicios públicos esenciales, ya que sin ellos es imposible promover una ciudad competitiva y pujante, como lo ha sido Gualeguaychú en el pasado”, concluyó en los considerandos.

Lo cierto es que el tema de la Fiesta del Pescado y el Vino fue, desde un comienzo una cuestión de bandera tanto para el oficialismo como para la oposición: mientras que para unos el evento fue dejado a un costado, desde el otro lado se pararon radicalmente en la vereda de enfrente. Cada uno con sus argumentos se ubicaron en las antípodas de esta cuestión

“Si bien no podemos decir que el proyecto de derogación de la ordenanza ya está aprobado, el hecho de que ya haya tenido despacho indica que se tratará en la próxima sesión. Obviamente que nosotros estamos en desacuerdo porque entendemos que era una fiesta muy importante para la ciudad, que se había posicionado tanto a nivel provincial como a nivel nacional y que generaba una fuente de ingreso muy importante para los gualeguaychuenses”, sostuvo al respecto el concejal de Más Para Entre Ríos Emiliano Zapata.

Al mismo tiempo, el representante del PJ en el Concejo Deliberante sostuvo que había alternativas para organizar la edición 2025 al afirmar que se podría haber hecho algo similar a lo que se hizo con el Ironman, donde el Estado y el privado actuaron en conjunto: “De la misma manera que han tomado otras acciones del gobierno pasado y las han mejorado o las han pulido, o como es el caso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el cual trabajan para perfeccionarlo, podrían haber sido propositivos y haberle buscado la vuelta a la Fiesta del Pescado y el Vino para que de alguna manera sea subvencionada por un privado. De hecho, la última edición de la fiesta ya había empezado a tener sponsor privado que aportaban al espectáculo”.

Puede interesarte

A la hora de defender el nuevo proyecto para derogar la ordenanza anterior, el edil del oficialismo Maximiliano Lesik dio los motivos por los cuales su bloque envió esta iniciativa: “Consideramos que las normativas no puedan imponer una obligatoriedades al Estado municipal sin mínimamente contemplar las necesidades de los vecinos. Nosotros tenemos hoy un orden de prioridades totalmente diferente. Es una erogación millonaria la que se tiene que hacer, la cual debe tener un respaldo presupuestario”, defendió a la iniciativa.

Más allá de la cuestión presupuestaria y la priorización de los fondos en un contexto de crisis, desde la oposición no dudan que hay un tinte de revanchismo en las acciones contra la Fiesta del Pescado y el Vino: “Desde ya que hay un tema ideológico en esta acción ya que hay una idea de gobierno y una manera de hacer política que no es la que tenía el gobierno anterior. Esto de hacer una fiesta para que todo el pueblo pueda disfrutar, evidentemente no es algo que les quede cómodo”, expresó Zapata.

En este sentido, Lesik negó que la administración Davico tenga en la suspensión del evento un motivo ideológico: “Acá no hay revanchismo ni nada que se le parezca. Es solamente la aplicación del sentido común y de la responsabilidad para con una comunidad que te demanda otras prioridades. Esto no significa que nosotros no acompañamos a la cultura o al turismo. Por el contrario: esto es desligar a la municipalidad de una obligatoriedad impuesta por mayoría del Concejo Deliberante anterior. La verdad que la ciudad es grande tanto por el carnaval como por todos los otros atractivos, y lo va a seguir siendo después de esta derogación”.

El debate por los fondos

Otro de los puntos de la ordenanza 12.403/2020 que este nuevo proyecto critica en sus argumentos es el referido a la información que el Ejecutivo debe presentar ante el Concejo Deliberante sobre lo invertido en la organización del evento.

Esto está especificado en el artículo 6º, el cual indica que “se faculte al Departamento Ejecutivo para que en el marco de sus atribuciones establezca mediante el Decreto Reglamentario la organización operativa del evento. A tal fin deberá dentro del término de un mes, contado desde la finalización de la Fiesta del Pescado y el Vino, comunicar lo actuado e informar los gastos a este Honorable Cuerpo Deliberante”.

En este sentido, el proyecto presentado esta semana señala que el Ejecutivo no respetó esta obligatoriedad de la ordenanza debido a que no presentó ante los concejales los fondos invertidos para la realización del evento.

“Según el artículo 6º, el Departamento Ejecutivo debe reglamentar la organización operativa del evento, disponiendo además la obligatoriedad de comunicar lo actuado e informar los gastos del evento al Concejo Deliberante”, sin embargo en “las distintas ediciones en que se celebró la mencionada fiesta, y pese haber sido solicitado por el Honorable Concejo Deliberante mediante expedientes, el Departamento Ejecutivo a cargo del Dr. Esteban Martin Piaggio no dio cumplimiento con la obligación legal fijada por el art. 6º de informar los gastos de la realización de la fiesta”, señalaron en el proyecto.

“La gestión anterior fue muy desprolija con la rendición de las erogaciones para la Fiesta del Pescado y el Vino. Más allá de que la misma ordenanza te obliga a brindar una información en un plazo determinado, durante los últimos dos años de la gestión Piaggio no se informó jamás cuanto se gastó a ciencia cierta en el evento. Esto significa que terminaban desconociendo la misma ordenanza y ocultaban información pública. En este sentido es que critico su accionar, porque me parece que si vos mismo acompañaste la ordenanza y la votaste con la mayoría casi absoluta que el bloque tenía en el Concejo Deliberante anterior. Sin embargo, a la hora de llevarla a la práctica no brindó la información, ni a los concejales ni a la población en general”, sostuvo el concejal Lesik al respecto.

Crédito: Joaquín García

Cuestionamientos por parte del PJ

En paralelo y prácticamente en simultáneo a la presentación del proyecto que busca derogar la ordenanza 12.403/2020, los cuatro concejales del bloque Mas Para Entre Ríos presentaron un pedido de informa para que el intendente Davico explique los motivos por los cuales no respetará la ordenanza aún vigente.

“La ordenanza 12.403/2020 declaró a la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano como Patrimonio Cultural de la ciudad (declaración revalidada por el legislativo provincial, tanto a pedido de la gestión a cargo del Municipio de aquel entonces, como por el por entonces senador departamental del PRO Nicolás Mattiauda, representante político y uno de los máximos referentes del espacio que gestiona actualmente la Municipalidad”, señalaron los concejales del peronismo en su pedido de informe, en el cual agregaron que “además estableció la obligatoriedad de su realización por haberse constituido la fiesta como un evento masivo que favorece en términos económicos y de manera indiscutible a todo el sector turístico de la ciudad, como así también a gran parte del sector comercial, otorgando asimismo una fuente de trabajo circunstancial para artistas locales que, por imperativo legal, debían conformar al menos el 50% de la grilla de participación del escenario; todo ello en consonancia con el otorgamiento de un derecho inalienable a nuestra ciudadanía sobre el acceso a la cultura”.

Pero además de las explicaciones por la no organización del evento que se había instalado en la agenda de festivales, los ediles del PJ también apuntaron a que el Ejecutivo informe cual fue el destino de los fondos que el Presupuesto actual había destinado para la organización de la edición 2024 de la Fiesta del Pescado y el Vino, la cual nunca se realizó.

Según los datos, en la edición 2022 de la Fiesta del Pescado y el Vino, el Municipio invirtió alrededor de 130 millones de dólares, mientras que las estimaciones indican que para la que se tendría que haber realizado en enero de 2024 se tendría que haber destinado entre 200 y 250 millones de pesos. Sin embargo, la gran complicación que tiene la Fiesta del Pescado y el Vino es, precisamente, la fecha: al realizarse durante la primera semana del año, parte de los gastos son realizados con las Partidas del año anterior (como la contratación de los artistas, por ejemplo) y el resto de los gastos se solventan con los fondos del Presupuesto vigente.

Aun así, los concejales del PJ reclaman en el artículo 1º del Pedido de Informe que “se solicite al Presidente Municipal que proceda a informar motivo y los fundamentos de los incumplimientos referidos en los considerandos sobre el incumplimiento absoluto de la ordenanza 12.403/2020, acompañando documentadamente en este último caso cuál fue el destino de los fondos reservados en el Presupuesto actual para la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano”.

Un evento que parece quedar en el pasado

Todo indica que entre el jueves y viernes que viene, el día que se llame a sesionar en el recinto del Concejo Deliberante, se volverá a generar un caluroso debate entre los miembros del oficialismo y la oposición.

Pero además, cuando las palabras se terminen, se votará la derogación de la ordenanza 12.403/2020, y todo indica que la misma tendrá el voto de los siete concejales del oficialismo y por lo menos uno de La Libertad Avanza ya que la edil Mirta Sulzik también apoyó el despacho en la Comisión de Turismo.

Por un lado están los argumentos del Ejecutivo que elige redireccionar los recursos hacia problemáticas que considera prioritarias. Del otro lado está la oposición que lamenta la pérdida de un evento que se había instalado en la agenda turística del país y que había crecido considerablemente durante las últimas ediciones. Dos posturas que, por ahora, parecen irreconciliables.