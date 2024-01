El viernes por la noche, el Área de Ambiente recibió el aviso de un derrame en el río Gualeguaychú y según informaron desde el Municipio habría sido intencional.

Al respecto, Ivana Zecca señaló que “se da en el mismo lugar donde se había robado la llave de paso la vez pasada, que antes era de bronce y ahora no lo era, es decir que no tiene ninguna relevancia económica”.

En esta línea, la responsable de Ambiente contó que en 2020 cuando era consultora externa de la Muncipalidad solicitó el retirado total del combustible de las cañerías. “No sabía que seguía ahí. Ha quedado desde hace años y no debería estar más”, expresó sobre la presencia hasta la actualidad del fluido.

Sobre por qué no se hizo caso al petitorio, Zecca aventuró que “No tengo la respuesta certera, pero supongo que tiene que ver por una cuestión de costo, además ya había un antecedente que sabes que impacta en el río y eso es lo que más indigna, además pensá en que es plena época de playa”.

En tanto, comentó que las tareas para remediar el daño ambiental que provocó el derrame, se trató al residuo como peligroso y el personal especializado actuó en el retiro del sólido.

"Cómo el derrame se localizó y se pudo contener no tenemos registros certeros de impactos en la salud de las personas, y no hay indicadores, las plantas en el borde de la costa están manchadas, pero no ha sido de una magnitud porque no se dispersó.

A su vez, la responsable de Ambiente volvió a remarcar que fue intencional porque en el lugar que están las cañerías “no tenés acceso, por eso, se va a proceder legalmente como corresponde para chequear las responsabilidades del hecho”.

Por último, informó que el jueves se va a realizar otro retirado y por la tarde el problema estaría resuelto.