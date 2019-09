Derrumbe en las obras de ampliación de Ezeiza: hay un muerto y trece heridos

El accidente ocurrió a las 16.20 cuando cedió una pasarela de la empresa TANE, hecho que ocasionó la muerte de José Bulacio, capataz de la firma.

“Se ejecutó el plan de emergencia en obra, evacuando a la totalidad de los operarios. Es importante aclarar que todos los involucrados en el accidente fueron ya tratados y derivados.El accidente se produjo en el marco de la construcción de una nueva terminal de partidas. Los trabajos de construcción han quedado suspendidos. En esta obra trabajan más de 60 empresas. Lamentamos profundamente el fallecimiento del trabajador y acompañamos a su familia en este doloroso momento brindando todo nuestro apoyo. Asimismo, estamos acompañando a las familias de los heridos para brindar toda la asistencia que sea necesaria”, sostuvo Aeropuertos Argentina 2000 en un comunicado.

Según confirmaron los testigos en el lugar, fue la caída de un andamio el que originó el posterior derrumbe. En el lugar trabajaron dotaciones del cuartel Ezeiza 2 del Cuartel 1, perros rescatistas y ambulancia de la Policía Federal Argentina. Tres de ellos están siendo tratados en sanidad del aeropuerto y siete fueron trasladados al hospital de Ezeiza.

“En todo el predio trabajan 700 personas. La estructura que se cayó encima de la gente es muy pesada”, declaró Enrique, testigo en el lugar, a TN. Infobae comprobó que en la obra trabajan más de 60 empresas.

TANE SRL es una empresa argentina, dedicada a la prestación de estructuras tubulares. Entre sus servicios se ofrecen andamios y pantallas protectoras, apuntalamientos, vallados y cerramientos y corrales; puentes, rampas, plataformas, pórticos y pasarelas; tribunas y escaleras.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del trabajador y acompañamos a su familia en este doloroso momento brindando todo nuestro apoyo. Asimismo, estamos acompañando a las familias de los heridos para brindar cualquier asistencia que sea necesaria", sostuvieron desde AA2000.

“No se más que lo que dicen en todos lados, que una máquina chocó la estructura y eso provocó el colapso. Estamos a la expectativa de saber quiénes son los trabajadores”, expresó Vanesa Silva, empleada de TANE, a TN.

El operativo no generó retrasos ni suspensiones de vuelos.

“Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar", indicó Silva.

“Cedió una estructura interna de andamiaje. No descarto que haya más víctimas fatales, eso lo va a hacer el equipo de rescate que está trabajando en la zona y va a definir cuándo finaliza el operativo de búsqueda”, indicó Federico Villagrán, director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires.

Desde el aeropuerto le confirmaron a Infobae que no hay trabajadores atrapados.

Derrumbe Ezeiza