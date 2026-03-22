Un operativo conjunto entre la Policía y personal de Tránsito municipal permitió desarticular este domingo la llegada de una caravana de motociclistas a Gualeguaychú, vinculada a la práctica conocida como “Domingrau”.

El despliegue incluyó controles sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 83, y en distintos accesos y puntos céntricos. Según se informó, más de 40 motos provenientes de Concepción del Uruguay intentaban ingresar a la ciudad para sumarse a motociclistas locales.

Como resultado del procedimiento, se retuvieron dos motovehículos y se trasladó a un menor de edad, domiciliado en Gualeguaychú, quien participaba de una caravana en la que se realizaban maniobras indebidas que ponían en riesgo a terceros.

Además, intervino la Fiscalía en turno y se iniciaron actuaciones ante la posible infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las conductas vinculadas a pruebas ilegales de velocidad y destreza en la vía pública.