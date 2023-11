La inmigración legal a Estados Unidos atrae a mucha gente. Estados Unidos es desde hace tiempo un país al que aspiran los ciudadanos de todos los países. Cada año es más difícil emigrar a Estados Unidos, como demuestran los informes del Departamento de Estado. Sin embargo, todavía existen varias formas legales de hacerlo rápidamente y sin problemas.

Los Desafíos de la Inmigración Legal a Estados Unidos

Aunque miles de personas de todo el mundo solicitan visados y tarjetas de residencia cada año en un intento de entrar en Estados Unidos, a muy pocos de ellos se les concede la entrada. Los procedimientos de solicitud requieren mucho papeleo y suelen ser caros. Además, pueden pasar años hasta recibir un visado de trabajo o una tarjeta verde. La inmigración legal se ve aún más restringida por las preferencias familiares y las limitaciones de los visados.

Las dificultades de emigrar a Estados Unidos

En este artículo hablaremos de 8 problemas comunes de los inmigrantes en Estados Unidos.

1. El complejo de inmigrante

El complejo de inmigrante es un sentimiento de ser de segunda clase con respecto a la población local, que afecta a la autoestima, el rendimiento e incluso la salud. El complejo se desarrolla en el contexto de compararse con el entorno: ellos saben el idioma, yo no; ellos tienen documentos, yo no; ellos tienen un buen trabajo, yo no; ellos compran una casa, yo alquilo una habitación.



No todos los inmigrantes se enfrentan a este complejo, pero los que lo hacen lo experimentan gravemente, y muchos lo describen como el periodo más difícil de su vida. En mi teoría, es el complejo de inmigrante la causa de la depresión prolongada en quienes se trasladan. Cuanto más débil es la posición del inmigrante en cuatro parámetros (inglés, dinero, especialidad, legalización), mayor es la probabilidad de desarrollar un complejo de inferioridad.



La enfermedad es terrible no por sus causas (se puede aprender el idioma, conseguir documentos, encontrar un trabajo y ganar dinero para una casa), sino porque conduce a la pérdida de la dignidad y de la fe en las propias capacidades, lo que prácticamente priva a la persona de posibilidades de éxito.

2. Descenso social

Si su cuenta bancaria no alcanza las seis cifras y su especialidad no ofrece una invitación laboral a EE. EE.UU. tiene un alto coste de la vida, lo que significa que te puedes comer los ahorros de dos generaciones en cuestión de meses.



Como no quieres gastarte la reserva inviolable, santificada por tu bisabuela, y tienes que vivir de alguna manera, tienes que ponerte a trabajar - y no siempre el primer empleo es demasiado intelectual. Entre los recién llegados sin dinero ni idioma, son populares profesiones que rara vez aparecen en las historias de Forbes: peón, albañil, camarero, limpiador, niñera, azafata, cargador, taxista y guardia de seguridad.



Muchos de ellos ya han conseguido algo en sus países de origen -aunque sólo sea a través de conocidos, suerte o habilidades empresariales-, pero ya han ocupado un cierto nivel social, del que ahora tienen que despedirse trasladándose a lo más bajo de la sociedad estadounidense. No todo el mundo puede soportarlo.

3. Niveles de estrés

El estrés es la reacción natural del cuerpo ante los problemas, y en cantidades limitadas es incluso útil, ya que ayuda a movilizarse. Sin embargo, el estrés al que se enfrenta un inmigrante es varias veces mayor que el estrés normal del trabajo o los estudios. Las dificultades para encontrar trabajo, adaptarse, alquilar un lugar para vivir (que tarda en alquilar porque no tiene historial crediticio), abrir cuentas, conseguir un seguro y sobrevivir en un nuevo entorno pueden conducir a un nivel de angustia clínicamente peligroso.



He visto más de una vez a inmigrantes que se desternillan de fiebre y otras manifestaciones somáticas del estrés, simplemente porque no pueden manejar sus emociones. Ese "estrés de novato" tiene un doble poder destructivo: no sólo es desagradable en sí mismo (como cualquier superestrés), sino que además pilla a la persona en el momento más crucial, cuando debería estar positiva y enérgica.



Como resultado, en lugar de una solución constructiva y progresiva de los problemas en movimiento, la persona se encierra en sí misma y lucha contra la enfermedad, que a menudo adopta la forma de depresión. Y ya de por sí la depresión es una afección clínica que casi nunca desaparece sin un tratamiento serio.

4. Nivel de felicidad

Todos los años leo el Informe sobre la Riqueza Mundial del Credit Suisse Research Institute. El informe de 2017 muestra que Norteamérica representa casi la mitad de toda la riqueza mundial. América del Norte representa casi la mitad de la riqueza mundial y solo el 5% de la población mundial. Pero, ¿significa eso que los estadounidenses y los inmigrantes nativos viven las vidas más felices?



No necesariamente: el nivel de bienestar expresado por la riqueza debería verse reducido por el nivel de estrés y otros problemas sociales que conlleva la riqueza material. El aumento del nivel de vida que suele acompañar al traslado a Estados Unidos (a no ser que el inmigrante abandone Suiza o Dinamarca, lo cual, convendrá usted, es una hipótesis muy poco frecuente) no siempre compensa el aumento de los niveles de estrés.



Dado que la felicidad es una cuestión subjetiva que depende de muchos factores, una persona sólo puede evaluarla a posteriori. Muchos inmigrantes notan después de algún tiempo que había más alegría en sus vidas antes de mudarse. ¿No es eso lo que más importa?

5. Dificultades de la legalización

Las posibilidades de inmigración de cada persona son únicas: a alguien le toca la lotería, alguien recibe una oferta de trabajo (y un visado de inmigrante) y alguien se une a un familiar que ya es ciudadano estadounidense.



La situación es bastante más difícil para las personas que ya han iniciado su legalización en Estados Unidos. Sus alternativas son limitadas y, por lo general, se ven obligadas a buscar una pareja para casarse, pedir asilo político o -es aterrador decirlo en voz alta, pero tengo que hacerlo- permanecer ilegalmente en Estados Unidos.



Estas personas permanecen en el limbo durante mucho tiempo: algunas tardan hasta diez años en conseguir papeles. No hay garantías de una sentencia favorable y, en caso de denegación, el solicitante debe regresar a su país de origen, aunque tenga un visado válido.

Respuestas a las preguntas

1. ¿Qué problemas legales principales enfrentan los inmigrantes en los Estados Unidos?

Respuesta: Las cuestiones legales incluyen los procesos de solicitud de tarjetas verdes, tarjetas de ciudadanía y visados, así como las limitaciones y normativas de inmigración que cambian constantemente.

2. ¿Cómo afectan los prejuicios y la estigmatización a los inmigrantes en su día a día?

Respuesta: La discriminación y la estigmatización pueden impedir la adaptación y el bienestar psicológico de los inmigrantes.

3. ¿Cuáles son algunos ejemplos destacados de logros alcanzados por inmigrantes en los Estados Unidos?

Hay muchos inmigrantes exitosos en campos como el negocio, la política, la ciencia y las artes.

4. ¿Cuáles son los beneficios que los inmigrantes han aportado a la sociedad estadounidense?

Respuesta: Los inmigrantes mejoran la economía y la diversidad cultural de los Estados Unidos de muchas maneras.

5. ¿Qué papel desempeña la inmigración en la mano de obra estadounidense?

Respuesta: La inmigración desempeña un papel importante en la mano de obra, llenando vacíos en una variedad de industrias y contribuyendo a la prosperidad económica del país.

La inmigración en los Estados Unidos es un tema complejo y multifacético que sigue teniendo un impacto en el país y la vida de millones de personas. Los inmigrantes siguen cruzando las fronteras en busca de un futuro mejor y hacen importantes contribuciones a la cultura estadounidense, a pesar de los obstáculos.