Una adolescente de 17 años está desaparecida desde el sábado cuando se fue de su casa en Berazategui. Sus padres sospechan que huyó o un adulto la captó por redes sociales.

Candela Romero fue vista por última vez el sábado 3 de junio a las 21:30. Vestía pantalón, buzo negro y zapatillas blancas. Sus padres la describieron como “alta, flaca y de pelo corto”.

Tras la desaparición de Candela, sus padres recibieron mensajes que aseguraban que la habían visto en Florencio Varela, y otros donde le pedían rescate por la adolescente.

“Gente me llamó y me dijo que la vio en un comedor o que la vieron comprando. Fuimos a ese barrio, pero no la encontramos. Por la descripción que dan, es Candela”, contaron.

En otro de los mensajes que recibió el padre, le pedían un rescate de $200 mil: “Recibí un mensaje donde me pidieron dinero para recuperar a Candela. Fueron tres mensajes distintos de una línea”.

“La tenemos a la nena. Queremos $200.000. Ojo con contarle a la policía”, decían los tres mensajes que recibió el hombre, los cuales fueron eliminados a la media hora de enviados.

En tanto, su madre dio su propia hipótesis sobre lo sucedido: “Yo sospecho que ella se fue a encontrar con alguien, es la primera vez que pasa eso. Ella no es de desaparecer nunca, es muy de la casa. Estoy desesperada porque no entendemos qué es lo que pasó”.

Las cámaras de seguridad mostraron a Candela caminando usando su teléfono y, según explicaron sus familiares, “se ve que alguien la está guiando porque mira el celular constantemente”.

En la imagen que recorrió las redes anunciando la búsqueda de Candela su familia pide comunicarse con el 1130969134 en caso de tener cualquier tipo de información.