A once días de la desaparición de Loan Danilo Peña, imputarán a los seis detenidos por trata de personas, mientras que en la fiscalía de Goya indagarán a los tres últimos detenidos por el caso: el capitán de navío retirado Carlos Pérez, su esposa, la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel. Además, declarará Daniel "Fierrito" Ramírez, uno de los presentes el día en que comenzaron a buscar al chico, quien todavía no lo había hecho.



Los dos primeros fueron imputados luego de que los perros encontraran rastros de Loan en dos vehículos: uno con el cual fueron al campo de la abuela a compartir el almuerzo con ella y el pequeño y el otro con el cual viajaron al día siguiente a Resistencia, Chaco.

Por su parte, el policía Maciel será indagado ya que permitió en medio de la investigación al matrimonio viajar a la ciudad de Resistencia.

Ramírez, en tanto, fue uno de los primeros detenidos, acusado de abandono de persona la tarde en la que Loan desapareció. Iba a declarar este sábado, pero el giro de la investigación hacia una presunta trata postergó la indagatoria por parte de la Justicia provincial.

Mientras tanto, manifestantes se apostaron en el ingreso de la fiscalía en Goya, en reclamo de la aparición del chico.

El gobernador correntino, Gustavo Valdés, confirmó que una de las hipótesis que maneja la provincia sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años al que buscan desde hace 11 días, "es una posible causa de trata" de personas. Sin embargo, aseguró que se investigan todas las pistas. "No vamos a descansar hasta encontrarlo", destacó.

Búsqueda de Loan: uno por uno, quiénes son los 6 detenidos



A 10 días de comenzada la búsqueda de Loan Danilo Peña, en un principio la causa se centró en la hipótesis de la desaparición y fueron detenidos tres adultos, entre ellos su tío paterno, acusados de "abandono de persona".

Sin embargo, en los últimos días la principal hipótesis cambió y ahora creen que el niño de 5 años es víctima de trata de personas. Por ese motivo, la Justicia detuvo a tres personas más, entre ellas el matrimonio de Caillava y Pérez.

Los 6 detenidos



Antonio Bernardino Benítez: tío político de Loan, pareja de la hermana del padre. También participó del almuerzo familiar. Fue el primer detenido y está acusado de "abandono de persona".



Mónica Del Carmen Millapi: mujer que participó del almuerzo junto a su pareja, Daniel Ramírez. Ambos fueron a recolectar naranjas con Loan, Antonio Benítez y otros cuatro niños.



Daniel Ramírez: conocido como "Fierrito", es el único de los primeros tres detenidos que no declaró. Sigue acusado de "abandono de persona".



María Victoria Caillava: está implicada debido a que los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos. Estuvo en el almuerzo previo a la desaparición junto a su marido, Carlos Pérez. Ambos se quedaron en la casa de la abuela cuando los demás fueron con los niños a buscar naranjas.



Carlos Pérez: retirado de la Armada hace siete años, participó del almuerzo. Según aseguró, junto a su esposa se retiraron antes que los primeros tres detenidos fueran a recoger naranjas.



Walter Maciel: a cargo de la comisaría 9 de Julio, es acusado de encubrir la maniobra para el posible rapto del niño al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la desaparición.



Carlos Pérez, uno de los detenidos por la desaparición del niño, habría intentado suicidarse



El capitán retirado de la Armada Carlos Pérez, uno de los detenidos en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio, habría intentado suicidarse.



“Si yo caigo, no voy a caer solo”, habría expresado el detenido según informaron fuentes cercanas a la investigación. Pérez fue detenido el viernes pasado junto a su esposa y ex empleada municipal María Victoria Caillava, y el comisario Walter Maciel. Los tres fueron detenidos poco después de que se anunciara la apertura de una investigación federal, que incluye también un posible caso de trata.

La trama de la principal hipótesis en torno a la desaparición de Loan



La Justicia avanza en la hipótesis de que Loan Peña fue apropiado en forma ilegal y trasladado a la vecina provincia del Chaco. Se trataría de una trama siniestra, que podría estar relacionada con la trata de personas, en la que se montó una falsa reunión familiar y se plantaron coartadas para cubrir a los responsables.

Fuentes judiciales indicaron que los investigadores sospechan que tras un almuerzo en la casa de la abuela del niño, seis chicos, entre ellos Loan, fueron llevados a un naranjal con tres adultos, un tío del chico, Bernardino Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y la esposa del segundo, María del Carmen Millapi.

Siempre de acuerdo con esa hipótesis, mientras los chicos jugaban en el naranjal, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí los esperaban la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River.

Enseguida, el nene fue subido a la camioneta Ford Ranger blanca del matrimonio y llevado hacia el pueblo, adonde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha fue llevado a Resistencia, Chaco.

Algunas de las coartadas que son señaladas es que Ramírez le mandó un audio a su hermano anunciando la desaparición de Loan y se encargó de que se difunda, demostrando preocupación.

Caillava y Pérez pidieron permiso al comisario local, Walter Maciel, para dirigirse a Resistencia, para visitar a una hija que estudia en la capital chaqueña, mientras que al regresar se alojaron en la casa de la abuela de Loan.

Siempre según lo que se sospecha en forma extraoficial, se apuntaría a Pérez, un hombre que es ex integrante de la Armada, como quien planificó la apropiación del chico.



Fuente: C5N