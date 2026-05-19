El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el director de Desarrollo Social , Marcos Hechoz, pasaron por la mañana de Cero y Bolazo Stream y hablaron de las problemáticas sociales que hay en la ciudad.

Los funcionarios adelantaron que en junio se abrirán más espacios de escucha, sobre todo en iglesias y clubes para atender a las demandas de los diferentes barrios.

“Hay iglesias que ya abrieron estos espacios, y otras que los van a abrir (en zona oeste y sur). Junio va a ser un mes para conformar grupos pequeños en esa línea, por ejemplo en clubes. Varios clubes han solicitado esta herramienta. Con 6 clubes tenemos pre acordado iniciar este tipo de capacitaciones. Estos espacios sirven para hacer contacto, y luego derivaciones”, manifestó Hechoz.

También resaltaron la importancia del convenio firmado con Sedronar para capacitar en el abordaje de las adicciones.

“La idea es capacitar a los equipos técnicos municipales, para tener más herramientas teóricas pero también herramienta prácticas para atender estas situaciones que cada vez son más complejas. Las personas que llegan a los espacios de escucha, nunca están atrevesadas por una sola problemática, sino que son muchos factores”, apuntó el director de Desarrollo Social.