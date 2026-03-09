En el marco de una agenda de prevención y abordaje de consumos problemáticos, Desarrollo Humano participó en dos iniciativas clave realizadas el sábado 7 de marzo: el Panel de Diálogo 2 del Festival Guale Consciente y una charla abierta y gratuita sobre adicciones y familia organizada por la Asociación Civil “Hay Vida en Jesús”.

Ambas actividades reunieron a referentes de organizaciones sociales, profesionales de la salud, representantes del Estado y vecinos, con el objetivo común de visibilizar experiencias comunitarias de acompañamiento, reconocer los desafíos que enfrentan las familias y las personas en situación de consumo, y construir respuestas colectivas frente al consumo problemático, sus consecuencias sociales y las violencias asociadas.

En el Panel de Diálogo 2 del Festival Guale Consciente, desarrollado en la zona portuaria, se convocó a organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud mental y referentes del estado. El espacio buscó destacar el trabajo diario de contención y reparación de las iniciativas territoriales, al tiempo que abrió un diálogo franco sobre límites institucionales, necesidades comunitarias y la articulación necesaria para respuestas más eficaces.

Este espacio permitió compartir prácticas de acompañamiento de Proyecto Unir, Madres Cuidadoras, Arqueoterra Ltda, el ECA y el Hogar de Cristo, subrayando el rol esencial de las organizaciones de base y la importancia de fortalecerlas con políticas públicas integrales y de largo plazo. Por su parte, el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, expuso los abordajes que impulsa el Poder Ejecutivo municipal enfatizando los límites actuales y la prioridad de generar articulaciones estratégicas entre el Estado y las organizaciones sociales para potenciar herramientas preventivas y de acompañamiento sostenibles.

Por otro lado, a las 15 horas en San Martín 1228, se realizó la charla abierta “Adicciones y familia”, impulsada por la Asociación Civil “Hay Vida en Jesús” con la invitación a la ONG "Hay Salida" de Rosario, entidad con amplia trayectoria en prevención, contención y resocialización de personas con consumos problemáticos, así como en el acompañamiento familiar.

El asesor Henchoz acompañó la propuesta en representación del Gobierno local, destacando que estas actividades fortalecen la articulación Estado-sociedad civil, amplían las herramientas de prevención y reafirman el compromiso político de estar cerca de las familias y apoyar procesos comunitarios.