En la tarde de este viernes, personal de la División Drogas Peligrosas y del Grupo Especial de Gualeguaychú, junto con las mismas divisiones de Concepción del Uruguay, realizaron dos allanamientos y registros domiciliarios en el marco de una causa judicial por narcomenudeo, caratulada “Comercio de Estupefacientes”, con la intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Natalia Bartolo y del Juzgado de Garantías y Transición N°1, bajo la supervisión de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

El primer procedimiento se desarrolló entre las 17.30 y las 20 horas en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calles Soldado Mosto y Clavarino, jurisdicción de la Comisaría Tercera. Allí se secuestraron 75 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 13,8 gramos, $25.000 en efectivo y un teléfono celular.

En el lugar fueron identificadas seis personas, entre ellas tres mayores de edad (dos mujeres de 46 años y un hombre de 47) y tres menores de 14, 9 y 5 años. Los niños fueron entregados al cuidado de una mujer de 74 años, mientras que una de las mujeres mayores fue aprehendida y puesta a disposición de la justicia.

Simultáneamente, entre las 17.35 y las 19.30 horas, se concretó un segundo allanamiento en el Barrio Las Victorias, también bajo jurisdicción de la Comisaría Tercera. En esta vivienda, donde no se encontraban moradores, los efectivos secuestraron 20 plantas de marihuana con alturas que variaban entre 25 centímetros y 1,60 metros, arrojando un peso total de 825 gramos tras el deshoje.

Las diligencias contaron con la supervisión de la autoridad judicial interviniente y las actuaciones continúan conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno.