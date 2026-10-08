El temporal que pasó este miércoles por la tarde y la noche en Concordia dejó un saldo destructivo en todo tipo de estructuras y vehículos y afectó seriamente la red eléctrica local.

Cayeron tapiales, árboles y postes de luz, se volaron techos de viviendas, se rompieron vidrieras de locales comerciales, hay autos con daños severos y amplias zonas de la ciudad están sin luz.

Este jueves al mediodía se reunirá el Comité de Emergencia local, que ya viene trabajando por las evacuaciones y otras acciones preventivas por la crecida del río, a lo que ahora se sumó el temporal.

Desde la Cooperativa Eléctrica informaron este jueves por la mañana que aún se están terminando de relevar los daños. “Todo el personal de Guardia fue convocado anoche y se puso a trabajar. Hay sectores donde los daños son importantes. El techo de una vivienda en calle Uruguay se cayó sobre tres fases de media tensión y produjo el corte de servicio de un distribuidor”, ejemplificó Gustavo Flaquer, director de Operaciones, en declaraciones radiales.

El referente de la Cooperativa indicó que hay domicilios que siguen sin luz, y puso como ejemplos en la zona de la escuela Almafuerte, la propia calle Uruguay y en la zona de Sarmiento y J.J. Paso. Otras áreas afectadas son Villa Adela y la zona rural de Osvaldo Magnasco.

Los postes de baja tensión dañados no han terminado de relevarse, por lo que la Cooeprativa espera encontrar más sectores afectados.

Flaquer confirmó que pesea los esfuerzos por las reparaciones “habrá usuarios que van a pasar toda la jornada sin energía pero entre viernes y sábado estaríamos en condiciones normales”.