Dos personas fueron detenidas este viernes por la tarde tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Quijano, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.

Los procedimientos se desarrollaron entre las 17.30 y las 20 horas en dos viviendas de la zona, por orden del Juzgado de Garantías N.º 2 y a pedido de la fiscal que interviene en la causa. Como resultado, la Policía secuestró varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, que dieron positivo en el test orientativo, además de una suma de dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares considerados de interés para la investigación.

Durante el operativo fueron identificadas cinco personas mayores de edad. Dos de ellas quedaron detenidas: un hombre de 35 años y una mujer de 20. En tanto, permanece pendiente la detención de otra persona presuntamente vinculada a la causa.

La investigación se inició a fines de noviembre del año pasado, a partir de tareas de inteligencia relacionadas con la comercialización de droga al menudeo.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental, con apoyo de personal de Drogas Peligrosas de Gualeguay y de los Grupos Especiales de ambas departamentales.