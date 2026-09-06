La Policía y la Justicia desbarataron en Concordia una banda de asaltos que operaba con armas de fuego en comercios de la ciudad. El operativo dejó tres detenidos, dos prófugos y el secuestro de tres armas, unos 100 cartuchos y una camioneta de alta gama.

Según se informó, la organización cometió tres asaltos el 30 de agosto y el 3 y 4 de septiembre. En los tres casos el modus operandi fue similar: los delincuentes elegían previamente el comercio, estacionaban el vehículo en las inmediaciones y dos hombres con el rostro cubierto descendían para ingresar al lugar.

Una vez adentro, exhibían las armas, reducían a las víctimas y sustraían dinero y otros efectos de valor. Luego abandonaban el local y escapaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que según la investigación pertenecía a un militar retirado que les facilitaba las armas.

De acuerdo con la pesquisa, los detenidos cumplían distintos roles. Uno de ellos, con antecedentes y en libertad desde hacía pocos meses, se encargaba de reclutar a los demás integrantes. Otro, también con antecedentes penales, habría participado en dos de los hechos como autor material. El tercero, con frondoso prontuario, fue convocado por los otros dos para sumarse a los ilícitos.

Las actuaciones se trabajaron en conjunto con la Fiscalía, a cargo del doctor Martín Núñez. Con los elementos probatorios reunidos, el juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó cuatro allanamientos, que se concretaron en Feliciano y Avenida del Valle, Güemes y H. Primo, 25 de Mayo y Ramírez y Diamante y Urdinarrain.

Los cuatro procedimientos dieron resultado positivo. Se secuestraron siete teléfonos celulares, prendas que habrían sido utilizadas durante los hechos, la camioneta Amarok y tres armas de fuego: una Bersa calibre .22, una Hi-Power calibre 9 mm y una Bersa calibre 9 mm, junto con aproximadamente 100 cartuchos de distintos calibres.

Quedaron detenidos tres hombres mayores de edad, uno de ellos el militar retirado, en cumplimiento de los mandamientos de captura y detención. Los tres quedaron vinculados a la investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Según el parte oficial, dos integrantes de la organización permanecen prófugos y la causa sigue en curso.

Fuente: Ahora