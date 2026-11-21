La Policía de Entre Ríos concretó un amplio despliegue por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, con procedimientos en localidades entrerrianas y en la provincia de Buenos Aires, donde se incautaron más de $40 millones de pesos, dólares, cocaína, marihuana, armas y vehículos.

La Policía de Entre Ríos concretó un amplio despliegue con procedimientos en localidades entrerrianas y en la provincia de Buenos Aires, donde se incautaron más de $40 millones de pesos, dólares, cocaína, marihuana, armas y vehículos.

Durante la jornada del viernes 20 de noviembre, la Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Gualeguay, llevó adelante un operativo que incluyó la ejecución de 21 órdenes de allanamiento simultáneas entre las 6 y las 16. Las medidas se desarrollaron en Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y en Boulogne, provincia de Buenos Aires, como resultado de una investigación previa con tareas de inteligencia y recopilación de información.

Del procedimiento participaron distintas dependencias de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones de Drogas Peligrosas de diversas Jefaturas Departamentales, junto con las Guardias Especiales, la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.) y la Guardia de Infantería Adiestrada (G.I.A.).

De acuerdo con el reporte oficial, las requisas permitieron incautar una importante cantidad de dinero en efectivo, drogas y elementos de interés para la causa:

Dinero en efectivo: la suma de $40.388.200 pesos argentinos y 43.924 dólares estadounidenses.

Estupefacientes: casi 4 kilos de marihuana —en envoltorios de nylon y material vegetal— y más de 1 kilo y medio de cocaína distribuidos en 26 envoltorios.

Electrónica y documentación: 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive, un chip SIM, dispositivos informáticos y de almacenamiento, además de documentación, talonarios de recibos, chequeras y anotaciones.

Armas y municiones: un revólver calibre .22, una carabina calibre .22, un arma de aire comprimido reformada a calibre .22, cargadores y municiones de distintos calibres.

Vehículos y fraccionamiento: cuatro vehículos —tres automóviles y una motocicleta—, balanzas de precisión y digitales, recortes, elementos de fraccionamiento y objetos con restos de cocaína.

Como saldo de las 21 diligencias judiciales, se concretó la detención de cinco hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, fueron identificadas 54 personas —27 masculinos y 27 mujeres—, que quedaron supeditadas a las actuaciones judiciales correspondientes.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Ángel Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional, a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer.

Desde la fuerza provincial señalaron que el despliegue reflejó la coordinación operativa entre áreas especializadas, Jefaturas Departamentales y unidades especiales para sostener la presencia institucional en distintas zonas de Entre Ríos y dar continuidad a las investigaciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico.