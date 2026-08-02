El jueves pasado, la Dirección de Higiene Urbana cargó cinco camiones con desechos de gran porte y chatarra acumulada en distintos puntos del Barrio Obrero.

La tarea, solicitada por la comisión vecinal ante la necesidad urgente de deshacerse de elementos fuera de uso, se concentró sobre las calles Martín Fierro, J.J. Franco y Clavarino.

Fue la comisión del Barrio Obrero quien mantuvo contacto previo con la Dirección de Higiene Urbana para coordinar el operativo especial de recolección de objetos voluminosos. Ambas partes acordaron como fecha puntual este jueves 30 de julio para que los frentistas dispusieran sobre la vía pública los materiales que ya no utilizaban.

Para completar la tarea, una cuadrilla de seis operarios trabajó con una pala cargadora provista de cargador frontal y tres camiones destinados al traslado del material retirado.

La descacharrización consiste en eliminar objetos fuera de uso capaces de retener agua estancada, condición que favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, el zika y el chikungunya.

Entre los residuos predominaron colchones deteriorados, heladeras y lavarropas sin funcionamiento, sommiers, sillas y muebles rotos, equipos de aire acondicionado inutilizados, ramas de poda y restos de obra, todos elementos que el almacenamiento prolongado en los hogares favorece a la proliferación de roedores, insectos y focos de acumulación de líquidos.

El relevamiento incluyó además estanterías metálicas, bidones, cajones de fruta, alambres, chapas oxidadas y bolsas con desechos domiciliarios, todo dispuesto por los propios vecinos sobre el cordón de la vereda para su retiro.