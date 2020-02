Descarnado relato en primera persona: Bernarda contó el infierno que vivió con su ex

Podríamos transcribir aquí sus palabras, la miles de frases impactantes que dijo (“Pensé que me iba a morir”, “No me daba cuenta hasta qué punto me manipulaba con su perversión”, “Agarró un pedazo de leña y me lo empezó a pasar por el ojo” u “Ojala se termine o que me levante muerta”, para mencionar algunas) jamás podrán transmitir la emoción de su voz, el temor de sus labios, la contundencia de sus tonos.

Nadie como Bernarda para contar su paso por el infierno. Un testimonio desgarrador que no sólo alerta sobre el flagelo de la violencia de género sino además brinda herramientas para que muchas mujeres escapen del averno como ella aún hoy lo sigue haciendo.