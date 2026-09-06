Las condiciones meteorológicas favorables siguen acompañando nuestra región, con cielos despejados y ausencia de lluvias. Sin embargo, durante el transcurso del sábado y las primeras horas de este domingo las temperaturas descendieron notoriamente, registrando unos 5 grados de mínima en la madrugada.



Se espera que la jornada este mayormente soleada, con eventuales nubosidades, y que se mantengan las bajas temperaturas. En ese sentido, se prevé que las máximas no superen los 10 grados durante el mediodía y primeras horas de la tarde.



El descenso térmico se profundizaría para el inicio de semana, ya que anuncian mínimas de 3 grados para las primeras horas del lunes. El cielo, en tanto, seguirá plenamente despejado. Hasta el momento, se pronostica que las condiciones sean muy similares el martes, aunque con un rango térmico de entre 6 y 17 grados.